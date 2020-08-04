疑逼學校響應罷課　青衣中學被掟汽油彈　兩在校中四生偕師兄被捕

疑逼母校響應罷課，向校園投擲汽油彈及扑爆玻璃，3名青年被捕。青衣長康邨樂善堂梁植偉紀念中學，今年5月及7月被人扑爆玻璃及投擲易燃物品。事隔近1個月，警方拘捕3名涉案青年，他們年齡介乎16歲至24歲，為2名在校中四學生及1名畢業生。警方估計，3人破壞校園設施，是企圖逼使學生未能回校上課。

葵青助理指揮官（刑事）林志源警司表示，警方拘捕3名涉案青年，他們介乎16歲至24歲，他們為2名中學生及1名畢業生。（鄧栢良攝）

事隔近1個月，警方拘捕2名涉案青年，他們涉嫌縱火及刑事毀壞被捕。（鄧栢良攝）

葵青助理指揮官（刑事）林志源警司表示，事發在今年5月25日晚上約11時，2名男子以伸縮棍，打破青衣長康邨樂善堂梁植偉紀念中學的正門玻璃，兇徒得手後立即逃去。

至7月24日凌晨約1時，再有2名男子向該中學投擲燃燒彈及氣油彈，他們將白電油放在正門，再於遠處將火種拋去正門。當時，警方於校門外檢獲火鍋用石油氣罐、曾於示威現場出現的懷疑氣油彈玻璃瓶。

警拘3男子 包括2在學生、1畢業生

事隔約1個月，警方拘捕3名本地男子，他們年齡介乎16歲至24歲，罪名為縱火、刑事毀壞及藏有攻擊性武器。該名24歲男子已獲保釋候查，於8月下旬向警方報到。另外兩名被捕人士現正被扣留調查。案件正由葵青警區重案組跟進。

據了解，當中2名被捕男子為正就讀樂善堂梁植偉紀念中學中四學生，今年分別16歲及18歲；而另一名24歲男疑犯則是該校畢業生，報稱無業。消息稱，24歲被捕男子於學校被掟汽油彈當晚，曾出現在現場，並拍下起火影片上載至網上，稱自己只是「路過」、「唔關我事」等，片段其後於學校內流傳，警方調查後，相信他與案有關，將他拘捕。

另外，其中一名16歲被捕學生於5月打爆學校玻璃事件中擔當「睇水」角色，同樣曾於現場拍下短片，上載至網上後於同學間傳開，警方根據影片鎖定疑犯。

警方調查後相信，有激進人士希望校方響應罷課，於是做出破壞母校行為，令學生未能回校上課。

事發在今年7月24日，青衣長康邨樂善堂梁植偉紀念中學，學校正門被人投擲易燃物品，現場傳出爆炸聲及起火，牆身嚴重熏黑。其後警方於現場檢獲白電油罐、啤酒樽及及小型石油氣罐。另外於5月，該校8塊大門玻璃遭人毀壞。