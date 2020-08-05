疫情礙來港消費　走私客代購返內地　水警海關檢$1800萬洋酒魚翅

走私客大量代購貨品，再以水路走私返內地。日前水警海關檢獲1800萬元電子零件及保健品，相信今次案件因疫情及14日檢疫措施，不少內地旅客未能來港消費，有不法分子進行「代購」後再走私回內地。 事發在前日（3日）晚上11時許，水警及海關於大嶼北一帶聯合反走私，一艘快艇向機場岸邊的石灘駛去，其間8名可疑男子由草叢走出，他們連同貨車司機將多件貨物以滾筒、鐵梯運上快艇。水警及海關採取行動，走私男棄貨向內地逃去，執法人員當場檢獲109箱及21袋貨品，市值約1,800萬，貨品包括魚翅、花膠、洋酒、健康食品等。

行動中，執法人員在貨車及岸邊檢獲109箱及21袋走私貨，當中最貴價為3萬元一枝的30年威士忌。（黃偉民攝）

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水警總區特遣隊主管高級督察葉厚寬指，過去兩星期有不法分子於大嶼山北面海域走私，前日（3日）晚上11時許，水警及海關展開聯合行動，於機場東南面發現一艘快艇駛向岸邊，快艇靠泊石灘。其間8名可疑男子由草叢走出，他們連同貨車司機一行9人，將貨車內的物品運上快艇，並以滾筒及鐵梯協助運送。

在附近埋伏的水警及海關人員採取行動，該9名走私男見狀棄貨逃去，連同快艇手共10人往內地方向逃去。行動中，執法人員在貨車及岸邊檢獲109箱及21袋走私貨，包括341公斤花膠、228公斤燕窩、291升洋酒、魚翅、雪茄、健康食品及名牌手袋等，當中最貴價為3萬元一枝的30年威士忌，以及首次檢獲蘇格蘭及日本威士忌。

疑疫情礙來港消費 不法分子「代購」走私回內地

海關海域科海域調查組指揮官張國賢表示，今次檢獲的走私物品比較多元化，走私客疑似用「集運」模式將貨品運返內地。張指，不排除因應近期香港疫情，內地旅客未能來港消費，有不法分子代購不同類型貨品，再一拼走私回內地散貨。

張國賢指截至8月4日，今次案件為第45宗海上走私案件，檢獲總值2億8千萬元貨物，拘捕157人。去年共有55宗海上走私案件，貨品總值1億6,200萬元、拘捕86人。前年則共有62宗案件，貨品總值1億5,100萬元、拘捕85人。張國賢指，今年度檢獲的走私物品件數、貨值上升。

水警行動支援水隊指揮官施養康表示，涉事走私船隻於大嶼北一帶左穿右插，由於不少走私船沒有安全設備、船隻亦相對簡陋，容易構成危險。警方指一直與海關及海事處加強情報搜集及交流，以打擊海上走私活動。