涉向外傭放貴利及洗黑錢近$2300萬　財務公司4男女被捕

警方拘捕一間財務公司4名男女，涉嫌以高達105至195%的實際年利率，向即將來港的外傭放貸，有關懷疑高利貸款項近2300萬。 警方指外傭先於菲律賓透過當地財務公司簽借貸合約，來港後需於3至6個月內還款，因外傭需要金錢支付來港中介費，而涉案財務公司並無標明高利率，或因外傭感覺上不知實際年利率多少，加上還款期短而上當。

毒品調查科女總督察鄧凱彤表示，警方於4月接獲舉報，向一間財務公司調查，該公司向將來港工作的外傭，發放實際年利率高達105至195%的高息貸款，遠超《放債人條例》規定60%實際年利率的法定要求。鄧凱彤又指調查所得，該公司於去年1月至今年2月，處理有關懷疑高利貸款項近2300萬。

鄧凱彤指，案中外傭先於菲律賓透過當地財務公司簽署以比索為單位的借貸合約，借款金額約為港幣4000至8000元，來港後需於3至6個月內還款，金額約6400至14000元。鄧凱彤表示因外傭需要金錢支付來港中介費，涉案財務公司並無標明高利率，或因外傭感覺上不知實際年利率多少，加上還款期短而上當。

警方今日拘捕涉案公司介乎52至74歲的兩男兩女，涉嫌洗黑錢及串謀超過實際年利率60%，並檢獲證物包括電腦、現金、銀行卡、借據，警方亦凍結有關銀行戶口涉款500萬元。被捕人士正被扣查，鄧凱彤指警方會詳細檢借據紀錄及聯絡受害人了解涉案人數。

警方呼籲市民向銀行或信譽良好、同時持有有效放債人牌照的公司借貸，切勿輕易相信廣告上聲稱低息、無需提交入息證明、或特快批核等的宣傳而向高利貸集團或違法的中介公司借貸。

根據香港法例第163章《放債人條例》，任何人以超過實際年利率60%提供貸款，一經定罪，最高可以被判監10年及被罰款港幣500萬元。而根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，一經定罪，處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱洗黑錢）的最高刑罰是監禁14年及罰款港幣500萬元。