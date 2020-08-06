困停業食肆三日兩夜　警尋回47歲施浩然　母：開心過執到金

憂心母苦候兒子3日，街坊網上街上四處尋人，47歲有中度弱智的施浩然最終由警方在銅鑼灣一家日式料理店尋回。施媽媽感謝香港人相助，指香港仍然很多熱心人，尋回兒子「仲開心過執到金！」

網民近日廣傳尋人消息，浩然曾致電母親指自己「唔識走」，身處地點無電梯、不知後樓梯位置，只知自己在好黑的地方，處於銅鑼灣或灣仔一個商場。雖然知道浩然方向，但始終不知他身處何方。事過三日兩夜，警方今日（6日）呼籲市民提供一名在柴灣失蹤男子的消息，47歲男子施浩然於8月4日下午，離開其位於柴灣道的住所後便告失蹤，其家人同日向警方報案。失蹤男子身高約1.7米，體重約70公斤，肥身材、長面型、黃皮膚及蓄短黑髮。他最後露面時身穿紫色短袖衫、深色長褲、灰色運動鞋及攜有灰黑色背囊。

施媽媽苦等兩日終有兒子好消息，她接受《香港01》訪問時指浩然每日都會出街走動，8月4日離開筲箕灣住所之後曾致電給她表示受困，但由於浩然不識字，無法表達自己位置，「佢識搭車返筲箕灣，識跑馬地，但淨係識好少字。」之後相信浩然電話無電，於是失去聯絡。

直至今日中午施媽媽接獲警方消息，在銅鑼灣二期一間日本料理店尋獲兒子。據浩然所講，他當時入餐廳借廁所，詎料餐廳後來打烊並因停業4天，連電梯也停止所以無法離開。他獨自在食肆內度過兩個晚上，睡在店內長櫈，用背包做枕頭，在餐廳找到樽裝水喝，施媽媽指兒子情況良好：「鬼咁精神！（過去兩日）喺啲櫈度瞓，係無嘢食！」擔驚受怕數日，她感謝香港人相助，指香港仍然很多熱心人，尋回兒子「仲開心過執到金！」