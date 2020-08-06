誤闖停業食肆被困　47歲施浩然失蹤三日獲救　母：開心過執到金

患有中度弱智的47歲男子施浩然，於8月4日下午離開其位於柴灣道的住所後便告失蹤，憂心母除了報警，亦於網上求助，一呼百應，熱心市民四處助尋人。今年76歲的施母苦候兒子3日，今日（6日）終收到警方好消息，指於銅鑼灣一家停業數天的日式料理店尋回愛兒，他身體無大礙，十分精神。施媽媽感謝香港人相助，指香港仍然很多熱心人，尋回兒子「仲開心過執到金！」

直至今日中午施媽媽接獲警方消息，在銅鑼灣二期一間日本料理店尋獲兒子。（余睿菁攝）

施媽媽收到尋獲兒子的好消息，稱「仲開心過執到金！」。（施媽媽提供圖片）

警方今日（6日）早上呼籲市民提供47歲失蹤男子施浩然的消息，他於8月4日下午離開位於柴灣道的住所後便告失蹤，其家人同日向警方報案。施母稱，浩然8月4日離開位於柴灣道的住所後，曾致電自己指他「唔識走」，身處地點無電梯、不知後樓梯位置，只知自己在好黑的地方，處於銅鑼灣或灣仔一個商場，之後疑因手提無電便失聯。施母頓感失措，「佢識搭車返筲箕灣，識跑馬地，但淨係識好少字」。

施母與街坊四處尋人，憂心苦等三日兩夜，今午終接獲警方好消息，稱在銅鑼灣廣場二期一間日本料理店尋獲兒子。據悉，尋回浩然的日本料理餐廳已停業數天，餐廳負責人今午返回店內，發現有一名男子在內，隨即報警求助，警方接報到場調查，發現男子為失蹤的施浩然。

施母：仲開心過執到金！

施媽媽收到尋獲兒子的好消息後接受《香港01》訪問，稱尋回兒子「仲開心過執到金！」。據浩然所講，他當日入餐廳借廁所，詎料餐廳後來打烊並因停業4天，連電梯也停止所以無法離開。他獨自在食肆內度過兩個晚上，睡在店內長櫈，用背包做枕頭，在餐廳找到樽裝水喝。

施媽媽透露，浩然每日都會出街走動，兒子失蹤後她一度悲觀地胡思亂想，覺得兒子會「渴都渴死」。施母過去兩日以淚洗面，幸浩然吉人天相，尋回時情況良好，「鬼咁精神！（過去兩日）喺啲櫈度瞓，係無嘢食！」擔驚受怕數日，施媽媽感謝香港人相助，指香港仍然很多熱心人。

記者前往銅鑼灣二期了解，有保安稱，今早11時許有警員到大廈搜查，於8樓一餐廳發現失蹤男子，約下午2時許帶同失蹤人士下樓，對方精神狀態好，一名於地下等候的老婦見到失蹤男子後情緒激動，相當開心，相信是男子的母親。

保安續指，自8月1日起大廈7樓、8樓及11樓的餐廳停止營業，就已鎖𨋢，惟後巷貨𨋢仍維持24小時運作，估計失蹤人士從貨𨋢上去。