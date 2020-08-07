新冠肺炎｜火眼物資運中山體育館　區議員現場抗議遭票控違限聚令

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，有消息指政府計劃挑選度假營及大型體育館改建成社區治療設施。《香港01》昨晚發現一輛掛有「華大基因火眼實驗室援港物資」橫額的貨車，駛入西環中山紀念公園體育館，並卸下最少14箱貨物，多名內地人員，警方及政府新聞處人員亦在場。今早（7日）警方在中山紀念公園體育館嚴陣以待，「內地核酸檢測支援隊」隊長、廣東衛健委余德文與隊員乘七人車離開下榻的九龍維景酒店駛往添華道政府總部一帶，未知會否到體育館視察。 今早10時許，5名中西區議員，包括葉錦龍，許智峯，梁晃維，黃永志，彭家浩，在中山紀念公園體育館外召開記者會，反對政府在未經諮詢的情況下，將中山紀念公園體育館用作「火眼實驗室」化驗設施，其後大批警員到場，向5名區議員票控違限聚令。

警方在現場拉起橙色膠帶。（黃偉民攝）

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記者今早9時到達西環中山體育館，馬路旁邊已有警車停泊戒備，體育館外有警員駐守，其後大批警員進入體育館，有總警司到現場指揮。警察亦以橙色膠帶拉起封鎖線，以及設立採訪區，但並無透露稍後有關當局是否會召開記者會。記者發現體育館外，仍有多個木箱裝載的貨物，上面貼有紙條寫上「氣膜帳篷」。

今早約8時45分，「內地核酸檢測支援隊」隊長、廣東衛健委余德文與隊員乘七人車離開下榻的九龍維景酒店，所乘車輛其後抵達添華道政府總部一帶。

中西區區議員黃永志憂慮政府將中山公園體育館用作「火眼實驗室」或改作「臨時醫院」，他質疑政府不封關，檢疫政策又錯漏百出，累及街坊。今早10時15分，他會在西環中山紀念公園體育館召開記者會交代現時情況。

「內地核酸檢測支援隊」隊長、廣東衛健委余德文與隊員乘七人車離開下榻的九龍維景酒店，所乘車輛其後抵達添華道特首辦。（盧翊銘攝）

約10名人員曾步出站體育館，站於貨車橫額前方拍照，有操普通話人員稱「我們第一車物資終於來了！」（資料圖片）

昨晚9時許，一輛掛有華大基因「火眼實驗室援港物資」橫額、載滿貨物的貨車，駛入西環中山紀念公園體育館，卸下最少14箱以木箱裝載的貨物，部分木箱貼有紙條，寫有包括「微電腦連鎖傳遞窗」、「氣膜帳篷」、「光交互智能前門」及配件等。約10名人員曾步出站體育館，站於貨車橫額前方拍照，有操普通話人員稱「我們第一車物資終於來了！」。另有數名警員到場協助，政府新聞處人員亦在場拍攝。