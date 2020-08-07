屯門舊咖啡灣越南籍女子遇溺　救生員救起急救　送院死亡

今日（7日）早上8時許，警方接獲1名男途人報案指，屯門舊咖啡灣泳灘1名女子遇溺。事發時該男途人跑步途經上址，發現泳灘防鯊網外有1名女子載浮載沉，他立即跑向沙灘救護站求助。救生員聞訊立即衝往救人，為女事主施心外壓急救。女事主獲救陷昏迷，由救護車送屯門醫院搶救，之後證實死亡。警員接報到場調查，於岸邊發現屬於女事主的財物及衣服。現場消息指，女事主年約40歲、持香港身份證的越南籍人士，當時她身穿內衣及上衣游泳。

當時救生員立即衝往救人，女事主陷昏迷，救生員為她施心外壓急救。（蔡正邦攝）

上月康文署轄下泳灘暫停開放

現場可見，因應疫情及政府防疫措施，屯門舊咖啡灣泳灘外已被圍封。因應新冠肺炎疫情，康文署早前宣佈轄下所有刊憲泳灘於7月14日起暫停開放，泳灘的沖身設施、更衣室和洗手間關閉，救生服務也暫停。署方呼籲市民切勿到已關閉泳灘，免生危險。

據知事發時有救生員提早回到泳灘，他聞訊後立即前往救人。香港政府拯溺員總工會主席鄧子安表示，因應第三輪疫情嚴重，早前康文署轄下泳灘暫停開放，但仍有市民無視措施到泳灘，救生員發現有泳客到場及游泳，救生員會勸喻對方離開。鄧指，近期經政府宣傳及傳媒報道後，不少市民知悉泳灘暫停開放事宜，近月闖泳灘的人士明顯減少，他續指仍有晨運人士於非救生服務到場游泳，另外港島南區有「船P」人士由海中心游到岸邊。