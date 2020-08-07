哆啦A夢漫畫改圖作招攬　41男女網上賣大麻被捕　警檢$132萬毒品

41男女於網上論壇、群組及社交平台賣大麻被捕，警檢獲約132萬元毒品。警方一連三日拘捕37男4女，他們介乎14至45歲，包括中學生及大專生。案件中毒犯利用Instagram、Facebook及Telegram等熱門平台，明碼實價兜售大麻，有群組上載圖文介紹捲大麻煙的教學。更有毒犯為了吸引青少年吸毒，將「哆啦A夢」漫畫人物改圖、設定卡通角色吸毒作招攬，降低年輕人對吸毒活動的戒心。警方指平台流傳很多有關大麻的關鍵字，警方已要求社交媒體公司刪除有關的違法帖文。

更有毒犯為了吸引青少年吸毒，將「多拉A夢」漫畫改圖，降低年輕人對吸毒活動的戒心。（警方fb直播截圖）

41名男女被捕 包括5名中學生、2名大專生

毒品調查科高級警司吳國章表示，警方發現有不法分子於網上販賣毒品，情況猖獗及數字有上升趨勢。今年6月警方派探員放蛇，於社交平台上假扮購買毒品、接近目標人物。警方經調查後於8月4日至6日展開行動，一連三日拘捕37男4女，他們介乎14至45歲，包括5名未成年人士。

該41名男女涉嫌販毒被捕，當中包括5名中學生、2名大專生及18人報稱無葉，部分人有黑社會背景。當中1男被控販毒今日提堂，其餘大部分被捕人士獲保釋候查。警方指當中有兩名被捕人士，於去年反修例事件因刑事毀壞被捕。行動中警方檢獲5.1公斤大麻、264克K仔及200多粒搖頭丸等毒品，市值約132萬元。

41男女於網上論壇、群組及社交平台賣大麻被捕，警檢獲約132萬元毒品。（蔡正邦攝）

公然將毒品資訊放Instagram、facebook

吳國章指在疫情下，傳統銷售毒品的酒吧及娛樂場所關閉，毒犯利用網上平台作為販毒媒介及工具，公然將毒品資訊放在Instagram、Facebook及Telegram等熱門平台，並且明碼實價進行兜售。吳國章強調，社交媒體使用十分普及，使用者可以接觸到不同類型人士，包括有青少年與毒販接觸及交易，他形容情況令人擔憂。

毒品調查科總督察葉秀蘭指出，警方發現平台有大量關於大麻的帖文及連結，Instagram、Facebook及Telegram等熱門平台流傳很多有關大麻的關鍵字，包括hk420、hksmoker、hksmoker420等字眼，當中「#hkstoner」的關鍵字已有超過5千個帖文。

葉秀蘭稱，毒犯會上載包含關鍵字的圖片，讓賣家可以容易搜尋帖文，內容包括「新貨上架」及「面交」等字眼。警方發現有毒犯開設Telegram群組接觸買家，有群組更上載圖文介紹捲大麻煙的教學。有不法分子為了吸引青少年，將卡通人物改圖，降低年輕人對吸毒活動的戒心。

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要求社交媒體公司 刪除有關違法帖文

警方指，今次行動主要檢獲的毒品為大麻，警方指本港近年吸食大麻人士，開始有年輕化趨勢。最近公布的2019年本港21歲以下青少年，吸食大麻人數比前年上升48%，而今年首半年涉吸食大麻，而被捕10至20歲青少年有68人，比去年同期多出24人。

吳國章指出，吸食大麻趨勢上升原因，與近年加拿大將吸食大麻合法化的措施有關，令不少低估大麻的禍害。就情況，警方要求社交媒體做好把關工作，警方要求社交媒體公司刪除有關的違法帖文。警方會加強網上及學校宣傳，向青年少宣傳吸食大麻人會危險身心健康等資訊。