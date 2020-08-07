逾30人投資玉石公司被騙800萬元　警拘4人涉詐騙

尖沙咀一間玉石投資公司涉詐騙30多人800萬元，警方拘捕4人。受害人早前到香港玉貓國際珠寶玉石公司，對方推銷高回報玉石投資計劃，聲稱每月可有11%回報、零風險及保證獲利，受害人信以為真，先後分別共投資800萬元，惟其後眾人未能取得回報，懷疑受騙，於是報警求助。警方經調查後，拘捕1男3女涉詐騙，年齡介乎42至62歲。警方表示，情報顯示相信受騙事主超過200人，涉及款項超過5000萬元，警方呼籲未有報案事主致電3661 9351與警方聯絡。

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騙徒租地舖、寫字樓、設計手機APP

油尖警區重案組徐浚銨督察交代案情時表示，目前接獲超過30人報案，指自2018年6月至今年4月，被香港玉貓國際珠寶玉石投資公司詐騙。騙徒先帶受害人到一間裝修高檔玉石店參觀，其間推銷高回報玉石投資計劃，之後再帶受害人到尖沙咀租用的高檔寫字樓，商討投資細節。騙徒聲稱投資計劃每月可有11%回報，零風險，保證獲利，受害人信以為真，分別投資5萬至200萬元港幣不等。騙徒更設計手機APP，讓投資者管理投資戶口。受害人不為所以，加大投資金額，並介紹更多人參與投資。警方指，APP內所顯示的回報是虛擬數字，騙徒會以不同藉口如投資失利、周轉不靈，拖延回報套現，最後失去蹤影，玉石店及寫字樓亦相繼關閉。受害人損失共約800萬港元。



警方鎖定犯罪集團骨幹成員，拘捕本地1男3女，年齡介乎42至62歲，警方不排除有更多人被捕。警方表示，情報顯示相信被騙事主超過200人，涉及款項超過5000萬元，警方呼籲受害人報案或致電3661 9351與警方聯絡。警方提醒市民，騙徒未必提供實質投資內容，當涉及高回報投資，投資者需要提高警覺提防受騙。