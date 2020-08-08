葵荃區多條屋邨食水變「黃泥水」　有長者攜孫推車行逾800米取水

荔景、葵涌、祖堯邨至大窩口邨一帶多個屋邨，數日前起食水無故泛黃及帶有泥味，居民人心惶惶，不敢用來煮食，直至昨日（7日），受影響範圍擴大，水質變得更為惡劣，有居民直言自來水甚至無法用作沖涼。水務署方昨晚在多個屋邨已放置臨時食水缸，向受影響居民供水。今早有年屆六旬的老街坊帶着孫子，推手推車行逾800米取水，坦言：「行到返去都冇咗半桶喇！」《香港01》正向水務署查詢，正等候回覆。

記者今早到祖堯邨巡察，現場所見只有少量居民到臨時食水缸取水，基本無須排隊。一名年約60歲的婆婆帶着孫兒、推着手動車到場取水。婆婆一家五口居住在啟真樓，她指昨日傍晚6時許準備晚餐時，開始發現水喉流出來的食水呈黃色，「我隔離屋裝修，以為啲黃泥水沖咗過嚟……食唔到，沖涼洗面都接受到，食落肚就真係唔得」。



由於昨日整晚的食水如同鐵銹水，根本無法食用。其後她得悉水務署安臨時食水缸後，遂向街坊借手推車運兩桶水回家煮食，而沖涼則繼續使用「黃泥水」。直至今早，她已是第二次運水。

而食水缸與啟真樓相距逾800米，加上路面凹凸不平，運水過程需時約15分鐘，婆婆坦言食不消：「行到返去都冇咗半桶喇！」街坊指，曾向管理處建議將臨時食水缸設於較近位置，惟管理員僅表示食水缸擺放的位置由水務處決定。婆婆續指，昨晚亦未見有人排隊儲水，「佢哋好似唔係好care（關注）。」

祖堯區區議員蔡雅文提醒居民現時仍未確保水質回復正常，如體質有敏感，切勿使用黃泥水沖涼，要忍耐多一兩日。（陳諾希攝）

祖堯區區議員蔡雅文表示，早前祖堯邨、浩景臺已有街坊反映水質有問題，他親自去檢查，亦發現食水偏黃及有雜質，隨後已通知水務署跟進，未知是否疫情影響，署方未有積極跟進。然而昨日情況變得嚴重，愈來愈多市民投訴食水變黃，而且受影響的屋苑數量上升，更蔓延至麗瑤邨等。

蔡雅文已再次致電水務署的緊急熱線反映意見，水務署其後回覆指，昨日已檢取水樣本化驗，惟暫時未有結果，但已清洗供水系統，現時水質已逐漸改善，水務署亦已要求受影響的屋邨將大廈將食水缸徹底放水及清洗。

蔡雅文續指，有街坊新換的濾水器濾芯短短兩三日已變得污穢不堪，形容昨日水質惡劣。他提醒居民現時仍未確保水質回復正常，如體質有敏感，切勿使用黃泥水沖涼，要忍耐多一兩日。祖堯邨有5個臨時食水缸，由於水務署的大車無法進入屋邨停車場，故居住在啟真樓的居民需步行一段路才可取水。

葵青區議會主席單仲偕在facebook指，問題食水受影響範圍廣泛，包括麗瑤邨、祖堯邨、浩景臺、大窩口、石籬一村、葵涌村、石籬邨石怡樓及葵盛東邨等多個地方，他已聯絡另外多達6名當區區議員向水務署跟進，並指署方就事件致歉，派員沖洗供水管網及檢查供水系統，水質已逐漸回復正常，至於事件成因，正在調查中。