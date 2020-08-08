楊明醉駕｜拒交血液樣本被捕　楊明已獲釋　莊思敏：人無事嘅放心

藝人楊明涉醉駕撞車被捕！周六（8日）凌晨12時，楊明於山頂馬己仙峽道撞車，警員到場發現楊明爛醉如泥，更需由兩名警員攙扶上救護車。當時楊明涉嫌拒絕提供血液樣本被捕，他清醒送瑪麗醫院治理及扣查。事後楊明的藝人女友莊思明、與其胞姊莊思敏到場了解。 至今早，同為藝人的莊思敏回覆《香港01》查詢指：「我都未聯絡到佢。人無事嘅，放心。」對於楊明出車禍前去向、曾否與她們聯絡，莊思敏則稱不清楚。她指今早楊明已經獲釋，並且離開醫院。警方表示，楊明已獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。

藝人楊明疑醉駕撞車，今日凌晨約零時，1輛平治私家車沿山頂馬己仙峽道落山「自炒」，意外後涉事平治右車頭擱於石壆上，警員趕抵證實，涉案司機為藝人楊明。（陳永武攝）

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事發在今日（８日）凌晨約12時，藝人楊明駕駛其平治私家車，沿山頂馬己仙峽道落山。途至近玫瑰別墅對開1個左彎時，據報失控越過對面行車線。私家車撞向防撞欄，再衝前約60米，猛撼行人路石壆始停。私家車擱於石壆上，其他駕駛人士見狀報警。警員趕抵，發現楊明滿身酒氣，他未能進行酒精呼氣測試。

事後爛醉如泥的楊明報稱不適，由兩名警員攙扶上救護車，送往瑪麗醫院治理。警方指，警員接報到場後，發現姓林男司機（楊明）身上有酒氣，他拒絕提供血液樣本。經初步調查，他涉嫌拒絕提供血液樣本被捕，現正被扣留調查。他報稱不適，清醒被送往瑪麗醫院治理。