葵荃區食水變黃　水務署：濾水廠故障沖起沉積物　驗出微量鐵及錳

葵涌區多個屋苑數日前大規模出現食水離奇變黃，有居民反映水質泛黃及帶有泥味，人心惶惶不敢飲用，至昨日（7日）受影響範圍更擴大至荃灣區、荔景、大窩口等。水務署方昨晚在多個屋邨已放置臨時食水缸，向受影響居民供水。 水務署今日表示，事件成因為荃灣濾水廠有部件出現短暫故障，清水池內的沉積物被沖起進入供水系統，初步水質化驗結果顯示食水含有微量鐵及錳，但不會影響食水安全。

葵涌區多個屋苑數日前大規模出現食水離奇變黃，包括祖堯邨。（陳諾希攝）

街坊要落街取水。（丘啟謙攝）

水務署回覆指，於周四（6日）晚上11時起，接獲大窩口區居民反映食水出現變黃，署方隨即派員到場視察，經沖洗水管後，水務署管網水質回復正常，惟翌日署方陸續收到荃灣區和葵涌區內的屋邨，包括安蔭邨、石籬（一）、（二）邨、葵盛東、西邨、梨木樹邨、大窩口邨、葵涌二邨、石圍角村、祖堯邨和麗瑤邨亦出現食水變黃。

水務署初步調查結果顯示，事件是由於荃灣濾水廠有部件出現短暫故障，濾水廠出水的清水池水位下降，令池內的沉積物被沖起進入供水系統。署方指故障已於8月6日當晚修妥，而濾水廠的供水亦已即時恢復正常。水務署指在受影響地區的食水樣本初步水質化驗結果顯示，食水含有微量的鐵及錳而出現微黃色，但不會影響食水安全。

署方指已即時沖洗有關地區的水管，協助受影響大廈的管理處檢查樓宇內部供水系統，並派出水車和水箱為居民提供臨時供水，沖洗水管工作於今日凌晨2時大致完成，供水水質亦回復正常。水務署今日仍會繼續派員協助受影響大廈檢查樓宇內部供水系統及清洗水錶。