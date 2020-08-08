悼念周梓樂｜周梓樂離世9個月　警以違限聚令口罩令票控26人

今日（8日）是科大生周梓樂離世9個月，有網民發起到將軍澳尚德停車場外悼念。傍晚6時起，陸續有人到停車場外擺放蠟燭及鮮花悼念。其後有大批警員到場拉起橙色封鎖線，又逐一截查現場記者，最終16男8女涉違限聚令被票控，2男則涉違口罩令。

傍晚6時許，有人陸續到尚德停車場外獻花及點起蠟燭，有人到場高叫「五大訴求 缺一不可」口號。其後大批警員到場拉起封鎖線，分隔記者及市民。警方先將兩名男子帶到封鎖線內，其後再帶一名女士到封鎖線內，警方向3人發出違反限聚令告票。

警方亦拉起封鎖線包圍10多名記者，警員詢問現場有否傳統媒體記者，又稱「好多假記者」。其後傳媒聯絡隊到場，要求在場記者出示記者證件，並要求在場記者關閉鏡頭停止直播。現場記者拒絕，該批記者檢查證件後獲放行。

至晚上7時許，一名身穿7-Eleven 制服男子，稱途徑時向警方方向高呼「毅進仔」，隨後被警員捉住左手，將他拉到牆邊，並票控他違反口罩令。他解釋自己口罩只是少許下滑，又指自己向政府領取傷殘津貼，無力罰款2000元，因此向警方跪下求饒，惟警方只著他上庭抗辯。晚上9時許，警方再截查身穿反光背心人士，亦向他們發出告票。

警方表示，行動期間，共向16男8女涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）；另有2名男子，涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）。全部人被發出定額罰款告票。