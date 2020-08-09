長沙灣夾公仔舖遇竊　警當場擒獲2賊　另帶走3男女調查

長沙灣發生爆竊案。今日（9日）凌晨4時許，2名男子手持約2尺長紅色剪鉗，闖入青山道203號地下1間夾公仔機店爆竊，正將贓物放入預先準備好的紅白藍膠袋期間，有機主從閉路電視揭發，暗中報警。警員接報到場，及時將2賊拘捕。 警方調查期間，一對男女駕駛電單車到場了解，卻被在場機主質疑是爆竊同黨，雙方發生爭執，有機主觸碰該電單車男司機的口罩，該司機即用頭盔扑向其中1名男機主的面部。警員將雙方分開，其後帶走電單車男女調查；警方亦於附近元州街290號對開，發現1輛懷疑涉案白色私家車，帶走1名光頭男司機調查。

據網上片段可見，事發時2名男疑犯，自備紅白藍膠袋，分頭行事打開不同的夾公仔機機門，掠取機內物品。未幾，多名警員趕抵現場入內，近門口的1名疑犯當場就擒；另1名疑犯亦棄袋而逃，有警員從後追截。

其中1名機主吳先生事後表示，案發時從「天眼」發現2男形跡可疑，在夾公仔店內徘徊，其後用剪鉗剪開夾公仔機門鎖的鎖頭爆竊，遂立即報警。吳稱，今年6月，其位於觀塘區的另1間店舖的夾公仔機，亦曾遭賊人「光顧」，損失約2萬元公仔財物。

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一對駕駛電單車的男女事後到場，被機主懷疑是爆竊同黨，惹起爭執，男司機用頭盔扑向其中1名機主。（陳永武攝）痘

警員事後在附近元州街發現1輛涉案私家車，將光頭男司機帶走。（陳永武攝）