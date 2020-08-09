男子長宏邨反鎖廁所危站窗邊逾2小時　消防「飛將軍」游繩救回

今（9日）下午5時38分，警方接獲青衣長宏邨宏意樓一名女子報案，指她的兒子在單位內反鎖自己於廁所，並危坐於窗邊企圖跳樓。警方、消防員接報到場，分別派員到肇事單位及對上一層單位部署救援，並於地面打開救生氣墊戒備，警員則通知談判專家到場在單位內勸喻事主，惟事主未為所動，並爬出窗框外，至晚上7時許事主與救援人員仍在對峙。接近晚上8時，警方和消防員採取行動，由消防「飛將軍」從上層游繩而下，同袍則破開廁所木門，合力將事主救回屋內安全位置，由救護車送院治理。據了解，獲救男子26歲，疑因金錢問題不快。