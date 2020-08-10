直播｜黎智英戴手銬押往警署　近200警搜壹傳媒大樓

壹傳媒集團創辦人黎智英大宅，今早（10日）有探員前往調查。消息指警方以違反《國安法》拘捕黎智英，他涉嫌第29條中勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪；另亦指其涉及串謀欺詐及煽動罪。另據知多名壹傳媒高層包括行政總裁張劍虹等7人被捕；Mark Simon則被警方通緝。上午9時34分，黎智英戴上手銬，由警員押上七人車。近200名警員抵達將軍澳壹傳媒大樓搜查，據知《蘋果》行政部宣布鑒於將軍澳辦公室有突發狀況，通知同事暫時不要上班，在途中的同事即時折返。上午10時45分黎智英乘坐的警方七人車進入壹傳媒大樓。

【黎智英被捕】壹傳媒創辦人黎智英戴上手銬，由警員押往警署。（羅君豪攝）

消息指警方以違反《國安法》拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英，今早7時許到其位於何文田嘉道理道大宅調查。他涉嫌勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪；另亦指他涉及詐騙。另外據報黎智英次子黎耀恩亦在西貢住所助查。黎智英助手Mark Simon在Twitter貼文，證實探員持搜查令到黎智英及其子寓所蒐證。上午9時34分，黎智英戴上手銬，由警員押上七人車。警員帶走電腦等作為證物。

據知被捕人士共7人，包括多名壹傳媒高層如行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、壹傳媒行政總監黃偉強、壹傳媒動畫總經理吳達光；黎智英及其兩名兒子黎見恩和黎耀恩。Mark Simon則被警方通緝。

現年72歲的黎智英官司纏身，包括他在內的15名泛民人士，被指去年被指參與去年8至10月反修例運動期間，多次參與及組織未經批准的集結，並煽惑他人參與，涉及4宗案件。另外本年六四31周年，支聯會首次遭警方禁止在維園舉行集會，黎智英與另外共13人當晚前往悼念，事後收到傳票控告他們非法煽惑他人參與未經批准集結罪。

近200警員進入壹傳媒大樓搜查。（讀者提供）

調任至國安處的組織罪案及三合會調查科高級警李桂華，上午10時率領近200名警員抵達將軍澳壹傳媒大樓搜查。據知《蘋果》行政部宣布鑒於將軍澳辦公室有突發狀況，通知同事暫時不要上班，在途中的同事即時折返。

約200名警員進入壹傳媒大樓後，有警員於新聞部位置搜查職員工作檯，不斷翻看工作檯的文件。《蘋果日報》總編輯羅偉光向警方要求出示「搜查令」，否則不應翻職員文件，惟警員着在場人士向在場高級警員了解。

至上午10時半，《蘋果日報》總編輯羅偉光向國家安全處高級警司李桂華表示，壹傳媒代表律師不獲批進入大樓，要求李桂華在出示「搜查令」後才可進行執法，及強調壹傳媒稍後會進行司法覆核。

警方在壹傳媒大樓外部署臨時指揮車，安裝天眼，又運來流動廁所。

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【黎智英被捕】黎智英涉勾結外國勢力、串謀欺詐及煽動罪被捕，律師到場。（蔡正邦攝）