黎智英被捕．直播｜10人被捕　警﹕傳媒高層財政上支持一團伙

警方國家安全處今（10日）拘捕10人，包括壹傳媒集團創辦人黎智英涉嫌違反《國安法》等三宗罪，其兩子及4名集團高層同樣被捕。國安處亦先後拘捕前眾志成員周庭、民間組織「香港故事」成員李宇軒、前學民思潮成員李宗澤。國家安全處高級警司李桂華將在警察總部交代今日的拘捕行動，警察公共關係科總警司郭嘉銓亦會發言。 【21:32】 【21:26】就搜查令一事，李桂華指搜查令是在搜查前已取得，警方亦幾次展示手令，包括進入大門時、向不同傳媒集團法律代表。警方在沒有手令的情況下取證物是不合理，而檢取的證物皆有得到法律代表簽署作實，「是完全公開、公正途徑」。至於新聞材料的處理問題，他指有畫面見到警員翻閱記者檯面的文件，他解釋，警員與一般檢取證物的情況不同，因行動前訓示有提醒他要小心處理新聞材料，要求他確認不是新聞材料後方可考慮是否以證物檢走；並提醒他有印公司名稱的文件才可能與案有關。故警員進入大樓後便進行檢視，惟引起在場傳媒不滿，李指警方作出適時決定，不欲招惹大家懷疑，令大家知道警方有誠意處理新聞材料，遂向同事稱不再搜查該個地區。

李桂華表示，國安處早前調查一團伙，其目的是以宣傳及積極參與要求外國或國際組織制裁香港，調查中發現2男1女在港運行有關組織，警經深入調查後發現有一群傳媒集團高層利用外國戶口在財政上支持有關團伙，亦該團伙在國安法立法後仍然積極運作，警方遂拘捕5男1女。警方亦接獲投訴指上述傳媒集團涉及串謀詐騙，他們以欺詐手段騙取低價使用廠房的權利，並拘捕6男，其中2名男子亦在上述違反國安法被捕。

郭嘉銓對於今日港台、外媒等傳媒不可進入採訪區作回應指，警方一般安排傳媒在封鎖線外採訪，惟知道今次事件公眾關注，故警方試行新措施，安排部分傳媒進入封鎖線內採訪，過程中警方要考慮行動性質、案件內容、地理環境及風險評估，傳媒進入封鎖區不會阻礙前線工作或構成危險，希望安排傳媒近距離採訪，增加警務工作透明度。他解釋部分傳媒不獲進入採訪，他解釋是為了取得平衡，今日已有15間包括報章、電視台、電台入封鎖區採訪，惟技術上會進行改善及聆聽傳媒意見，警方亦有透過社交媒體發布資訊，並有聯絡各傳媒的採主。