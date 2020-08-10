黎智英被捕｜部分傳媒可入封鎖線採訪　郭嘉銓﹕增透明度、會改善

壹傳媒集團創辦人黎智英等10人，分別涉嫌違反《國安法》及串謀詐騙，警方國安處今日進行拘捕行動，並高調動員200人到壹傳媒大樓搜查，惟過程中《香港電台》、《立場新聞》、《獨立媒體》及多間外媒，被拒絕進入封鎖區內採訪。 警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，因公眾對將軍澳行動的關注，讓部分傳媒工作者進入封鎖區進行近距離採訪，以增加警務工作透明度，過程中警方要考慮行動性質、案件內容、地理環境及風險評估，傳媒進入封鎖區不會阻礙前線工作或構成危險。他又指，今日已有15間包括報章、電視台、電台入封鎖區採訪，而今日是首次進行有關措施，會聆聽傳媒意見及作出改善。

警察公共關係科總警司郭嘉銓在記者會上回應今日安排傳媒採訪時的爭議。（陳康智攝）

郭嘉銓在晚上的記者會上表示，警隊尊重採訪自由及權利，在切實可行及不影響警方行動下，盡量便利傳媒採訪工作。鑑於平衡行動效率及採訪權利，警方會設立封鎖區，並派出傳媒聯絡隊在封鎖線外協調傳媒工作。今日因公眾對將軍澳行動的關注，公共關係科積極與前線負責行動的指揮官溝通，希望得到他們的信心，以傳媒聯絡隊的協調，讓部分傳媒工作者進入封鎖區進行近距離採訪，以增加警務工作透明度。

對於今日港台、外媒等傳媒不可進入採訪區，郭回應指，警方一般安排傳媒在封鎖線外採訪，惟知道今次事件公眾關注，故警方試行新措施，安排部分傳媒進入封鎖線內採訪，過程中警方要考慮行動性質、案件內容、地理環境及風險評估，傳媒進入封鎖區不會阻礙前線工作或構成危險，希望安排傳媒近距離採訪，增加警務工作透明度。對於部分傳媒不獲進入採訪，他解釋是為了取得平衡，今日已有15間包括報章、電視台、電台入封鎖區採訪，惟技術上會進行改善及聆聽傳媒意見，警方亦有透過社交媒體發布資訊，並有聯絡各傳媒的採主。

郭嘉銓回應《立場新聞》的提問，稱如果個別媒體今日無法進入採訪區，可與他聯絡，並指晚上7時至9時一直與立場記者有聯絡，他尊重立場的讀者，並不存在針對任何媒體。郭嘉銓又指，過去數月經常有穿著黃背心人士，當中包括專業記者，但亦有一些人士作不專業行為，例如在直播鏡頭羞辱警員、部分更阻礙警務工作、未成年小記者亦在現場，警方希望透過新措施便利傳媒採訪工作及增加警方透明度，今次是首次進行有關措施，希望在聆聽傳媒聲音後作出優化。