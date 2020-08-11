周庭獲保釋被收旅遊證件　指涉國安法被捕是「最驚的一次」

壹傳媒集團創辦人黎智英涉嫌違反國安法被捕，期間被押至壹傳媒大樓、西貢遊艇會等地點搜查，今午被帶至西九警察總部扣留調查。至晚上7時，黎智英已被扣查約36小時，他再次由探員押上私家車，被帶離西九警察總部，轉往旺角警署繼續扣查。至晚上9時許，黎智英律師及何俊仁步出旺角警署正門，並登上私家車，但未見黎智英在其中。

至於其次子黎耀恩被扣留在將軍澳警署，據悉，晚上7時半，他在扣查約30小時後獲准保釋離開。而壹傳媒集團行政總裁張劍虹被扣留在秀茂坪警署，據悉晚上近8時亦已獲保釋。

至於同樣涉嫌違反國安法被捕的前眾志成員周庭，其Facebook晚上7時許公布最新情況，指她仍然身處大埔警署，期間曾與律師會面，律師指周庭經兩輪錄影查問後雖然疲累，但精神狀況不錯，然而至今仍未有任何獲准保釋的消息。至晚上近10時，最新消息指法律團隊正為周庭處理保釋程序，預料今晚可離開大埔警署。據了解，她已交2萬元保釋金及18萬元人事擔保。前眾志秘書長黃之鋒亦到場聲援。

周庭表示，由昨日黎智英、高層及年輕人被捕，她自己亦有以任何罪名被捕有心理準備，但昨日警方到其住所搜屋，法庭手令批出的搜查範圍很大，除其房間外亦包括客廳等地方。她對於涉嫌違國安法被捕感事出突然，對拘捕理由不明所以，警方拘捕的理由是她7月至今利用社交媒體勾結外國勢力，但說法空泛，未有講明時間、事件及內容。她指政府不止是以言入罪，更是無中生有，有關之後的拘捕理據，要與法律團隊商討，至於會否被起訴暫未知道。她又指警方以國安法及43條實施細則，沒收其旅遊證件，而擔保條件非常高。她希望參與社會運動的市民要小心。參與社會運動以來，她被捕4次，而今次是「最驚的一次」，爭取民主是不容易的路。被扣留逾24小時期間，她透過律師得知香港及海外朋友的支持，在警署一個冷冰冰的地方仍收到來自世界各地的支持鼓勵，她指爭取民主之路不易，但有人同行。