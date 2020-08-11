和你Sing．直播｜網民發起各區和你Sing　警入朗豪坊、沙田新城市

今日（11日）有網民發起「無懼打壓 -全港各區商場和你Sing活動」，傍晚6時起，分別有人於沙田新城市廣場、旺角朗豪坊及時代廣場聚集。晚上7時，大批防暴警員進入沙田新城市廣場及旺角朗豪坊，驅散及截查現場人士。

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【20：13】旺角：朗豪坊正門已全被鎖上，警方於朗豪坊外截查人士。

【20：11】屯門：警方於屯門市廣場內拘捕一名相信為義務急救員男子。警方指他是通緝人士，並稱與今日事件無關。

【20：10】旺角：防暴警員於朗豪坊外戒備，有人於雅蘭中心外高叫「光復香港 時代革命」口號。

【19：57】屯門：屯門市廣場內一名男子被警方截查後獲放行，男子斥責警方挑釁市民。

【19：53】沙田：大批警員再次進入新城市廣場。有便衣警員展示委任證後用腳踢一名女子，警方懷疑她藏有文宣，經搜查後證實該些為白紙，女子獲放行。

【19：48】旺角：警方傳媒聯絡隊解釋記者即在記協有登記人士，其後將所有記者趕離朗豪坊，突然推進至雅蘭中心外。

【19：38】旺角：警方要求現場記者及一名正食雪糕男士馬上離開，警方指現場聚集人士超過兩人，要求所有人馬上離開。商場內店舖陸續落閘。

【19：30】沙田：中庭有聚集人士高叫「五大訴求 缺一不可」及「光復香港 時代革命」口號，部分人手持蘋果日報。

【19：24】旺角：警員再次進入朗豪坊，廣播呼籲商場內市民保持1.5米距離。

【19：15】沙田：2名男子被帶走，警指他們持有不屬於他們的工作證，其中1名男子向傳媒表示，他是沙田丘文俊議員的義工。

【19：14】旺角：部分商舖即落閘，有巿民高叫五大訴求口號，警方不斷廣播呼籲聚集人群在公眾地方保持社交距離，在商場一樓少截查8名男女。