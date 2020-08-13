南丫島對開海面傳強光爆炸聲　消息指中國軍警於珠海演習射照明彈

南丫島對開海面，昨晚（12日）一度傳出多次爆炸聲，巨響伴隨強光而至。有島上居民發現其窗戶亦被震至作響，於是報案。當局接報後，派出消防船及水警輪到南丫島對開海面搜索，但無任何發現。據了解，其爆炸聲及強光為船隻用的照明彈或照明彈所發出。消息稱，發射照明彈的位置並非本港水域，初步得悉為中國軍警在珠海外伶仃島一帶進行演習。

南丫島島民拍攝到照明彈發射一刻。(圖片來源：Yurii Petreniuk / Lamma Island Residents and Ex-Residents)

警方於昨日晚上7時56分，接獲南丫島居民報案，指他在住所內聽到有爆炸聲巨響，同時在發電站對出的海面有強光。警方及消防接報後，派出水警輪及消防船在南丫島一帶海面搜索，但無發現。據了解，該名島民聽到多次爆炸聲及強光，窗戶亦因巨響而震動。故他將過程拍下，並交予到場了解的警員作為參考。

有島民亦拍下片段放到互聯網。拍片人士指出，前後發現有3枚發出強光的「火箭」，但他只拍下了其中一枚。

據悉，該巨響及強光為懷疑船隻用的訊號彈或照明彈所發出，但發射地點已離開了香港水域。消息稱，發射訊號彈的地點，為距離南丫島僅約10公里的外伶仃島，屬中國水域，萬山群島島嶼之一，由珠海市管轄。初步得悉，發射訊號彈為中國軍警人員，在上址一帶海面進行演習。