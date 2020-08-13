外籍女旺角粥店扮睇餐牌　乘機偷走手袋　內有約13萬元現金

凌晨零時許，警方接獲報案指，旺角道22號地下一間粥店發生失竊案。警方到場調查，初步相信疑犯為一名外籍女子，粥店損失約10多萬元，案件列作「盜竊」，暫未有人被捕。

該粥店負責人謝先生表示，由於食肆晚上不能堂食，故粥店只經營外賣。今日凌晨時份，該店的女職員發現其放在近門口櫃檯底的手袋不知所終，翻查閉路電視後，發現於昨日（12日）晚上10時許，一名疑為非裔女子在店外徘徊，未幾走入店內，假扮看餐牌買外賣。有人進入店內之後，趁女店員到廚房拿外賣時，乘機走近櫃檯並取走女店員的手袋，將餐牌放回原處，才開門離去。

女店員於今日凌晨零時才發現手袋失竊，於是報案。謝先生指，該手袋內有今個星期的10多萬元生意額、及一些女店員自己的財物，總值約13萬至14萬元，據了解，當中包括女店員今個月的人工。該批生意額現金，原本準備到銀行入帳，如今卻被人盜去。

警方指，於凌晨零時35分接獲一名54歲姓黃女職員報案，指其位於旺角道22號的店鋪內，被一名女子盜去一個內有約13萬元現金的袋。警員接報到場經初步調查，案件列「盜竊」，交由旺角警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。涉案疑人為一名年約35歲非華裔女子，身高約1.65米，蓄黑色長曲髮，案發時身穿綠色連身裙，戴紫色頭巾及黑色口罩。