奪命車禍｜九龍塘跑步男遭旅遊巴撞斃　身份未明　警籲提供資訊

今日（13日）早上6時許，九龍塘歌和老街對開一名年約60歲的跑步男子，遭旅遊巴撞飛18米墮地，他頭傷送院不治。警方指，事發時他疑戴着耳機聽收音機，疑橫過馬路時被該輛27座旅遊巴撞及。而男死者年約60歲至70歲，他身上無手機及身份證明文件，警方呼籲市民及目擊者提供資訊。警方指，旅遊巴當時是綠燈行駛，現正調查該車有否超速。

西九龍交通特別第一隊高級督察陳朝鴻（中間）呼籲市民及目擊者提供資訊。（黃偉民攝）

西九龍交通特別第一隊高級督察陳朝鴻表示，今日早上6時55分，九龍塘歌和老街東行1線，有一輛27座公共巴士駛至達康路交界時，於行人過路處撞到一名男途人。該名男途人撞飛約18米，他頭部及膊頭受傷倒地，他由救護車送院搶救，至早上8時37分不治。

陳朝鴻指，上址車速限制為每小時50公里，事發時該輛27座公共巴士沿綠燈過路，當時車上並無乘客，警方會調查該車有否超速。至於男死者身份未明，他身上沒有手機、銀包或身份證明文件，警方不排除該男事主當時正跑步，或者他居於附近屋苑。

男死者年約60歲至70歲

警方指該男子年約60歲至70歲，事發時他頭戴深藍色帽、啡色眼鏡，上衣為鮮藍色短袖衫及下身為深色的短跑褲，以及穿着一對黑色網面波鞋。他當時戴着耳機聽收音機，警員在他身上發現車匙及鎖匙。

警方呼籲市民及目擊者提供資訊，陳朝鴻指如果市民身邊有親友，會於今日早上時間於上址出沒，惟至今仍未回家或到工作地點，如有懷疑請與警方聯絡，電話為3661-9058或3661-9000。