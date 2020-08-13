奪命車禍｜九龍塘87歲翁遭旅遊巴撞斃　49歲男司機被捕

今日（13日）早上6時許，九龍塘歌和老街對開一名87歲老翁，疑過路遭旅遊巴撞飛18米墮地，頭傷送院不治。警方指，事發時死者疑戴着耳機聽收音機橫過馬路，被該輛27座旅遊巴撞及，死者當時身上無手機及身份證明文件，警方呼籲市民及目擊者提供資訊。47歲姓曾旅遊巴司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，警方指旅遊巴當時是綠燈行駛，現正調查該車有否超速。

西九龍交通特別第一隊高級督察陳朝鴻（中間）呼籲市民及目擊者提供資訊。（黃偉民攝）

西九龍交通特別第一隊高級督察陳朝鴻表示，今日早上6時55分，九龍塘歌和老街東行1線，有一輛27座公共巴士駛至達康路交界時，於行人過路處撞到一名男途人。該名男途人撞飛約18米，他頭部及膊頭受傷倒地，他由救護車送院搶救，至早上8時37分不治。

陳朝鴻指，上址車速限制為每小時50公里，事發時該輛27座公共巴士沿綠燈過路，當時車上並無乘客，警方會調查該車有否超速。死者身上沒有手機、銀包或身份證明文件，陳朝鴻指警方不排除該男事主當時正跑步，或者他居於附近屋苑。

男死者為87歲老翁 49歲司機涉危駕被捕

警方指死者為一名87歲姓歐老翁，事發時他頭戴深藍色帽、啡色眼鏡，上衣為鮮藍色短袖衫及下身為深色的短跑褲，以及穿着一對黑色網面波鞋。他當時戴着耳機聽收音機，警員在他身上發現車匙及鎖匙，他頭部及肩膀嚴重受傷，昏迷被送往瑪嘉烈醫院救治，於上午8時37分被證實死亡。47歲姓曾旅遊巴司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。

西九龍總區交通部特別調查隊正調查案件，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電36619058或36619000與調查人員聯絡。