斬手指自殘亡｜深水埗男子菜刀斬甩自己2隻手指　重創送院後不治

深水埗發生離奇「斬手指」自殘命案。周六（15日）凌晨，1名男子在鴨寮街某唐樓單位內，據報用菜刀斬甩自己右手中指及無名指，其後僅穿內褲、披血落樓，終在大廈樓梯底傷重暈倒，送院搶救後，終告不治。消息稱，事主染有不良惡習，警方正調查事件。

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事發於凌晨約3時16分，有途人路經鴨寮街208號一幢唐樓時，赫見1名男子倒臥大廈樓梯底，當時他僅穿內褲，長褲則遺於附近地面，且右手2隻手指失去，已幾近昏迷。救護員接報趕抵，立即將事主送往明愛醫院搶救，據悉當時他失去呼吸，抵院搶救後，終返魂乏術。

警方其後手持盾牌登樓調查，並在大廈一樓層尋獲菜刀及斷指。經追查後，相信事主於一單位內，用刀斬甩自己右手中指及無名指的頭一節。其後他赤裸上身落樓，途至大廈樓梯底時，又脫去長褲，最終不支暈倒。據了解，事主疑染有吸毒惡習，不排除受影響而自殘，警方正調查事件。

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