秀茂坪街市鼠咬豬肉　議員指食環署處理欠佳　促領展加強監管

早前網上流傳片段，領展旗下的秀茂坪街市鼠患嚴重，街市內有豬肉隨地放，隨即吸引10多隻老鼠擒爬及噬咬豬肉。工聯會立法會議員郭偉強、鄧家彪今日（15日）到位於觀塘的領展總部，他們遞信及要求緊急約見領展，就街市衛生情況惡劣表達關注和提出建議，包括運輸業界處理新鮮豬肉方法、確保場地整體衛生、政府部門應加強監管等。 領展今日表示，周四晚上已安排專業滅鼠公司，於街市追查鼠巢、加裝鼠網及鼠擋。並不准檔戶在地上處理豬肉，亦要求檔戶妥善覆蓋食物。領展續指，通渠承辦商檢查淤塞物時發現有大量發泡膠粒、膠袋及混凝土硬物。由於情況異常，可能會導致蚊蟲滋生及病毒傳播，並引起鼠患問題。

聯會立法會議員郭偉强、鄧家彪今日（15日）到觀塘的領展辦公室，他們遞信及要求緊急約見領展，就街市衛生情況惡劣表達關注和提出建議。（陳諾希攝）

工聯會立法會議員郭偉强表示，今次事件引起公眾關注及不安，因老鼠擒爬及噬咬豬肉會引致嚴重衛生問題。早前郭偉强聯同鄧家彪向「豬肉行總商會」理事長許偉堅了解業界情況，包括業界人士目前如何處理新鮮豬肉來貨。經了解後，鄧家彪指目前放置「全豬」時，要求運送者在肉檔未開門前，將「鮮豬」放在肉枱上，並以布包好以作保存，以免带來衛生問題。

他們表示，事件揭發後已緊急約見食環處跟進，有感食環署處理鼠患力度欠佳。郭認為，街市充斥鼠患問題不能接受，希望作為街市持有人的領展關注食物環境衛生，就上述情況增加監管力度，一旦發現有商販違規，需要善用罰則處理，並要求有關人士遵守相關指引。

工聯會立法會議員郭偉強、鄧家彪提出的建議： 1.場地擁有人如何有效確保場地的整體衛生情況，包括源頭問題。 2.運輸業界對運送到場新鮮豬肉的處理方法。 3.販商如何提供有效工具及方式，確保分割的豬肉作合理存放。 4.就相關條例規管下，部門如何作出監管以保障市民應有的食物衛生安全。

直擊：秀茂坪街市內老鼠出沒

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追查鼠巢 加裝鼠網及鼠擋

事發數日，今日（15日）領展再回覆傳媒查詢指，領展十分關注近日有關秀茂坪街市的鼠患問題，正採取多項措施希望根治情況，確保公眾衛生。包括安排專業滅鼠公司於星期四晚到場滅鼠，並加強街市的清潔工作，日前邀請滅鼠營辦商到場視察，研究徹底解決鼠患的方法，例如追查巢穴位置、加裝鼠網及鼠擋，阻截鼠患惡化。

領展：渠道淤塞問題嚴重 不斷水浸及倒湧

除了鼠患問題，領展指由7月直接管理秀茂坪街市後，發現上址渠道淤塞問題嚴重，不斷發生水浸及倒湧問題。根據紀錄，7月至今已發生數十次渠道淤塞個案。

通渠承辦商檢查淤塞物時，發現有大量發泡膠粒、膠袋及混凝土硬物，由於情況異常，嚴重影響街市的日常管理工作及環境衛生。上述情況可能會導致蚊蟲滋生及病毒傳播，並引起鼠患問題。

不准檔戶在地上處理豬肉

另外，領展要求旗下街市所有檔戶，一律不准在地上處理或放置食物，目前會維持要求不准檔戶在地上處理豬肉的規定，領展表示：「我們會聯絡有關當局與業界商量，共同探討更好的方法在街市處理生豬，保障公眾衛生健康。」

領展續指，已為街市檔戶訂立營運守則，包括檔戶應如何處理及放置不同的食物，例如豬肉及海鮮。其次，檔戶需妥善覆蓋食物，包括每天清理廚餘、積水及垃圾桶，減少堆放雜物。他們將提醒所有檔戶經營者守則，若有檔戶在符合守則方面有實際困難，職員將與他們商討，以解決問題。