網民發起到太古廣場悼念梁凌杰　警發限聚令告票　兩人被帶上警車

去年反逃犯條例修訂運動，示威者梁凌杰於6月15日晚上在金鐘太古廣場墮斃，其後多月均有網民發起於太古廣場進行悼念活動。今日（15日）是梁凌杰逝世14個月，有網民發起於商場中庭舉行祈禱悼念會。下午5時，身穿藍色外套、經常出席「和你Lunch」等活動的示威者David於中庭位置，舉起「五一」手勢及高叫口號，其後與另一名黑衣男子步行到商場外花槽位置，手持鮮花默哀。軍裝警員於商場外戒備，其後拉起封鎖線截查兩人及另一名年長女士，三人於約10分鐘內兩度被發限聚令告票，其中David及該名女士再被帶上警車離開。

警員拉起封鎖線截查3人。（余睿菁攝）

3人被發限聚令告票。（余睿菁攝）

David其後稱自己並沒有超過兩人聚集，認為警方票控不合理，又指會繼續留守。於獲放行約10分鐘後，3人繼續於現場叫口號，警員開咪警告指他們違反限聚令，要求他們離開否則會再發限聚令，3人未有離開，警員隨即再次拉起封鎖線及票控。期間黑衣男子曾高叫「香港獨立」、「民族自強」等口號，被警員指有可能違反《港區國安法》，警告要求停止。該名男子表示自己只是「口講」而沒有行動，並不會顛覆國家及違反《港區國安法》。

至下午6時許，David及年長女士再次被警員帶到封鎖線內截查，其間該名女士聲稱警員指會拘捕她，David亦高叫「警方濫捕」，兩人隨即被帶上警車離開。

去年6月15日，35歲的梁凌杰於金鐘太古廣場危站，當時梁凌杰身穿黃色雨衣，身旁掛有反修例橫額，其後墮下傷重不治。