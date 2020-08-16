銅鑼灣唐樓單位疑失竊　女租戶慘失2勞力士﹕爸爸送個隻係絕版

銅鑼灣有唐樓單位懷疑失竊，女租戶失兩隻合共約37萬元的勞士力名錶。《香港01》接獲姓郭女事主求助，她指與男朋友租住利園山道13至15號一單位，近日唐樓不時有非住戶人士闖入，更有外籍人士佔用廢置單位吸毒，治安轉差。至今日（16日）她心血來潮，檢查放在睡床儲物箱的三隻勞力士，驚見其中兩隻不翼而飛，分別是父親贈予、現值17萬元的絕版勞力士Daytona，以及自己在去年購買、約值20萬元的黑金勞力士。她大為無奈，直言是第一次遇竊。

警方接報到場調查。（王譯揚攝）

郭小姐經營生意，與從事醫療相關行業的男朋友，租住利園山道13至15號一單位。大廈地下及天台皆有鐵閘，但無保安員。由於鄰居亦為女性，故房東擔心出入安全問題，在她們的單位門前安裝了閉路電視，24小時監控，單位大門則是用密碼門鎖。郭解釋，該批貴重名錶本擺放在銀行保險箱，惟近月經常發生打劫名錶案，而且中美角力令她擔心銀行保險問題，故她決定將三隻名錶全數提取，放在家中睡床的儲物箱內看管。

不過，近日唐樓時有陌生人出入，曾有人在天台搜掠，又有外籍人士佔用丟空單位吸毒，鄰居更因此而報警求助，警方亦曾在大廈附近巡查。至今日（16日），她檢查三隻手錶時，驚見父親送贈、2016年絕版全銀白面勞力士Daytona不見了，只留下錶盒，而自己買的黑金勞力士連錶帶盒亦不見了，僅餘下一隻5萬元勞力士，而屋內外幣則未被盜去。她懷疑被人爆竊，晚上近9時報警求助。

她指並不是「大頭蝦」放在其他地方卻忘記了，因不會只取錶而不取錶盒，亦相信同居男友未有取走手錶。對於自己第一次遇上爆竊案，便痛失貴重物品，她對事件大感無奈。她亦表示，單位近日無異樣，亦沒有搜掠痕跡。

警方於今日（16日）晚上近9時接獲一名女子報案，指其位於利園山道13號的住所懷疑遇竊，有手錶被偷走。警方經初步調查後，發現有兩隻手錶不見了，將案件列作盜竊，暫無人被捕。