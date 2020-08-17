南亞裔一家三口遊「死神石澗」被困　母親由直升機送院2子無恙

今日（17日）天氣不穩，天文台於凌晨已發出雷暴警告，一名南亞裔婦人偕2名兒子，中午到有「死神石澗」之稱的粉嶺屏南石澗行山時，一度因大雨被困石澗，救援人員及飛行服務隊直升機接到場搜救，最後找到3人。事件中，母親沒有受傷由直升機送院檢驗，2子則受輕傷手腳紅腫。

屏南石澗的難度不低，途中有數處需手腳並用攀爬，意外及迷路風險極高。（網上圖片/ 隨我行 FolloMe）

44歲南亞裔女事主沒有受傷，由直升機救起送往灣仔，再送往律敦治醫院接受檢查。

今（17日）下午2時許，警方接報有3名行山人士在粉嶺屏南石澗因大雨被困，警方及消防到場搜索，飛行服務隊亦出動直升機協助救援。未幾救援人員找到該南亞裔家庭3人。據悉，44歲女事主今日在雷暴警告下，偕2名分別11歲及15歲兒子到屏南石澗行山，至下午2時許，現場突下大雨，女事主過石澗時發現水位上升不敢前進，站在澗中抱住大石，2兒子在澗邊擔心母親危險，立即報警。救援人員到場協助女事主解困，她由直升機送往灣仔停機坪再送院檢查。而2名兒子則手腳紅腫﹐由消防員陪同落山，送往北區醫院撿查。



翻查網上資料，行山網站「隨我行 FolloMe」稱屏南石澗的難度不低，途中有數處需手腳並用攀爬，意外及迷路風險極高，過往曾發生不少奪命意外，因此有「死神石澗」的稱號。