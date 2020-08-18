澳洲警方截查漁船檢1噸可卡因　總值14億港元　40歲香港船員被捕

澳洲警方在新南威爾士州紐卡斯爾（Newcastle）對開水域，截查一艘可疑漁船Coralynne，警員在船上檢獲1噸重可卡因，價值約14億港元，3名船員被即時拘捕，當中一名40歲香港男子，以及兩名27歲及32歲澳州男子。三人已在悉尼中央地方法院上庭，被拒絕保釋，將會於10月14日二審，一經定罪最高可判囚終身。

澳洲警方在船艙中搜獲約1噸重可卡因，並拘捕3名船員。（澳洲警方圖片）

澳洲聯邦警察（AFP）、新南威爾士州警方 （NSWPF）及澳洲邊防部（ABF）在8月11日接獲情報指，一艘可疑漁船正靠近新南威爾士州紐卡斯爾（Newcastle）對開水域，執法部門於是展開調查，澳洲邊防部終鎖定可疑漁船位置及發現漁船駛往澳洲水域。

澳洲執法部門其後發現一艘澳洲商業漁船Coralynne靠近該艘可疑漁船，並疑在海上進行毒品交易。直至8月15日，新南威爾士州警方於紐卡斯爾對開岸邊，攔截搜查，並在船艙中搜獲約1噸重可卡因，警方即時拘捕3名船員，當中包括香港男子陳文華（Man Wah Chan，音譯）、32歲的澳洲男子普雷卡（Christopher Preca）及27歲的澳洲男子吉拉-亞當斯（Jackson Gilles-Adams），三人通過新冠肺炎測試。

漁船Coralynne已被拖到悉尼巴爾曼（Balmain）海灣，警方將檢測船上毒品，而三人則被控進口商業用量的受管制藥物及拒絕提供身份證明，已於8月17日在悉尼中央地方法院上庭，被拒絕保釋，將會於10月14日二審，一經定罪最高可判囚終身。