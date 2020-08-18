倫常慘案｜弑父男任職銷售經理　香港寬頻：表現良好　深表難過

西營盤高街倫常慘案，與年邁父母同住的44歲失婚男子覃朗鳴，昨（17日）凌晨因家事與78歲老父爭執，激動下疑以軍刀捅父，然後墮樓身亡。覃朗鳴命途多舛，七年前經營的兩間公司倒閉，五年前破產，三年前離婚。香港寬頻回覆《香港01》時承認覃任職香港寬頻企業方案助理銷售經理，工作表現良好，對事件深表難過。

死者覃男任職香港寬頻企業方案助理銷售經理，公司指他工作表現良好，對事件深表難過。

西營盤高街倫常慘案，79歲老婦一夜間痛失丈夫及兒子。富裕大廈涉事單位大閘毀壞打開，掛着數把雨傘。大門上鎖，鄰居對事件三緘其口。事件轟動全城，香港寬頻回覆《香港01》指覃朗鳴為香港寬頻企業方案員工，職位為助理銷售經理，公司對於相關事件深表難過，惟不便評論私人事情。

對於有傳覃近日被公司裁走，香港寛頻否認。香港寬頻形容覃朗鳴工作表現良好，公司並沒有裁減或計劃裁減覃朗鳴的職位，近期也沒有調整其銷售目標。香港寬頻指一直採納按績效計酬的方法，每年邀請績效最低的5%人才參加績效改進計劃。惟覃朗鳴並沒有被要求參與該計劃。

被問到有否申請港府保就業計劃資助，香港寬頻指會將從政府得來的補助金額直接發放予全職同事，對於表現未能「於績效改進計劃後」達標而離職的人才，公司仍會在取得政府發放的補助金額後，將補助金額發放給他們。