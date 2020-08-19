攜70歲母九號波下塔門露營被困　38歲仔獲救後籲：多看天氣報告

九號風球下一對母子於塔門露營，凌晨帳幕及財物遭強風吹走！今日（19日）早上7時九號風球仍高掛，警方接報指一名38歲男子與其70歲母親，於塔門「大草地」露營時被困，他們的露營帳幕及裡面所有財物遭強風吹走。當時營地空無一人，母子斷水斷糧，更一度出現低溫症。 警方、消防接報到場搜救，其間一度召直升機協助，但飛行服務隊直升機因天氣惡劣但未能出動，救援人員徒步上山尋獲遇險母子，將2人帶返塔門警崗休息，幸無大礙 。據悉，他們獲救後聲稱，因為收音機收不到香港頻道，並不知道颱風襲港訊息。 母子其後自行返回家中休息，兒子向記者表示，事件「沒有甚麼大不了」，反過來提醒市民「事事小心，多看天氣報告」。

九號風球下一對母子於塔門露營，其間帳幕及財物遭吹走。據了解母子稱收音機收不到香港電頻，他們事前不知颱風襲港。（資料圖片）

昨日七旬母會合兒子 露營已空無一人

露營遇險母子均姓陳，他們先後抵達塔門的「大草地」營地。據了解，38歲的兒子於8月14日獨自到塔門「大草地」露營，至昨日（18日）早上約10時，七旬母親亦抵達塔門會合兒子。至傍晚天氣變得惡劣，更刮起強勁的風雨，當時營地已空無一人、只得陳氏兩母子在場。惜好景不常，事發時雷雨交加，一陣強風將兩人的露營帳幕及財物吹走。

收音機收不到香港電頻 母子稱不知颱風襲港

眼見帳幕被吹走，附近杳無人煙，兩母子只好於附近避雨，經歷膽戰心驚的一晚。至今早7時他們報警求助，當時兩人斷水斷糧，更一度出現低溫症狀。由於天氣惡劣，飛行服務隊直升機未能接近大草地位置，於是警員及消防徒步上山，成功尋回兩母子，他們並無受傷。

事後警員安排兩人於塔門警崗休息，據知兒子表示，他所帶備的收音機及通訊設備，於山上無法接收香港的無線電頻道，只能接收國內的頻道，因此他們不知悉昨日（18日）有颱風襲港，釀成驚險的露營之行。

天文台：上午11時至下午1時內 改發三號強風信號

颱風「海高斯」襲港，天文台於今日（19日）凌晨1時30分更發出九號烈風或暴風風力增強信號。至早上7時40分，天文台改發八號東南烈風或暴風信號，預料本港吹東南風，平均風速每小時63公里或以上。

天文台指，海高斯正逐漸遠離香港，本港風勢會逐步減弱，當本港不再普遍受到烈風影響時，天文台會在上午11時至下午1時內改發三號強風信號。初時本港西部地區的風力仍然會較大，市民需保持警惕。

市民應該遠離岸邊、停止所有水上活動

由於海面有非常大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，早上部分低窪地區可能出現淹浸或海水倒灌。另外，熱帶氣旋雖然開始遠離本港，但仍有一段時間吹烈風，請繼續留在室內直至風力減弱為止。而部分地方仍然吹烈風及狂風，切勿鬆懈防風措施。