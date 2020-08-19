海高斯風球｜九號風球下露營　帳幕財物遭吹走　塔門母子斷糧被困

九號風球下一對母子於塔門露營，其間帳幕及財物遭吹走！今日（19日）早上7時仍是九號風球，警方接獲報案指，一名38歲男子與其70歲母親，於塔門「大草地」露營時被困，他們的露營帳幕及裡面所有財物遭強風吹走。七旬母更一度出現低溫症，兩母子亦斷水斷糧，身上無任何財物。事後兩母子報稱找到地方暫避，他們並無大礙。颱風下飛行服務隊直升機未能出動，至早上9時許，據知警員事後尋獲遇險母子，將兩人帶返警崗休息。

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天文台：上午11時至下午1時內 改發三號強風信號

颱風「海高斯」襲港，天文台於今日（19日）凌晨1時30分更發出九號烈風或暴風風力增強信號。至早上7時40分，天文台改發八號東南烈風或暴風信號，預料本港吹東南風，平均風速每小時63公里或以上。

天文台指，海高斯正逐漸遠離香港，本港風勢會逐步減弱，當本港不再普遍受到烈風影響時，天文台會在上午11時至下午1時內改發三號強風信號。初時本港西部地區的風力仍然會較大，市民需保持警惕。

市民應該遠離岸邊、停止所有水上活動

由於海面有非常大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，早上部分低窪地區可能出現淹浸或海水倒灌。另外，熱帶氣旋雖然開始遠離本港，但仍有一段時間吹烈風，請繼續留在室內直至風力減弱為止。而部分地方仍然吹烈風及狂風，切勿鬆懈防風措施。