【尋人】腦退化漢失蹤一周　大埔街坊建尋人群組　打風夜搜索無果

57歲男子關偉棠上周三（12日）離開大埔新峰花園御峰苑住所後失蹤，至今一周，其家人在網上呼籲尋人無果，救援隊前（17日）再出動到馬窩路山頭搜索，惜未能尋獲其身影。 大埔區議員胡耀昌表示，大埔街坊組織尋人群組，昨晚有人指事主現身大元邨及富亨邨一帶，其間不斷重複「落雨死啦」，大埔區區議員與街坊趕往搜索，惜未能找到事主。胡耀昌呼籲市民如發現事主，拍下照片並立即與他聯絡。

大埔區區議員胡耀昌今（19日）繼續與街坊搜尋關偉棠。（Max Wu 胡耀昌 Facebook）

胡耀昌指，自關偉棠上周三失蹤，民安隊、警察以及事主家人已連日在大埔尋找他的蹤影，有街坊更自發在WhatsApp及Facebook建立尋人群組，以便系統性地收集有關事主消息。群組雖然連日來收到不少人「報料」，但大多消息均未有相片或證據，令街坊不斷撲空。

胡耀昌續說，昨晚11時許，有人稱在大埔大元邨及富亨邨見過事主，其間事主不斷重複「落雨死啦」，隨後往大元邨方向離去，大埔區區議員立即聯同街坊到附近搜索，惟至凌晨3時許，仍未能尋獲事主。胡耀昌指，事主自失蹤起無使用過八達通，故難以追蹤其去向，呼籲市民如見到事主，應拍下照片及留住他，並立即致電8481 6659聯絡胡耀昌，免得事主家人心力交瘁，再受折磨。

大埔區區議員胡耀昌於昨晚在Facebook指有人在大埔大元及富亨見過關偉棠，期間關不斷重複「落雨死啦」「就慢慢行去大元方向」。（Max Wu 胡耀昌 Facebook）

一眾大埔區區議員昨晚11時許到大埔大元邨及富亨邨附近搜索，仍未能尋獲事主。（Facebook 周炫瑋議員網上辦公室）

上周三救援隊曾出動到馬窩路山頭搜索，惟未能找到關偉棠。（陳浩然攝）

失蹤男子關偉棠患有腦退化，身高約1.73米，體重約60公斤，瘦身材、長面型、黃皮膚及蓄灰短髮。他最後露面時戴眼鏡，身穿啡色短袖上衣、藍色牛仔褲、藍色鞋及攜有一個綠色斜揹袋。

警方呼籲任何人如有該失蹤男子的消息或曾見過他，請致電3661 3112或6732 5787，或電郵至rmpu-ntn-1@police.gov.hk與新界北總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。