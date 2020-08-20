兩醉漢疑上錯巴士付款後不忿　截的士追至美孚總站「尋仇」毆車長

美孚巴士總站發生離奇襲擊案。凌晨零時許，1名九巴車長，在美孚巴士總站近站長室對開，突然遭2名男子襲擊，頭部受傷流血，其他途人見狀代為報案。警員到場當場擒獲1名涉嫌襲擊車長的男子，另1人則逃離現場。

涉嫌打傷車長的醉漢被捕，報稱受傷須送院。(陳永武攝)

現場消息稱，涉嫌襲擊車長的2名男子，身上均有酒氣，其中被擒獲的男子有紋身。據了解，該2人較早時在旺角塘尾道分站，登上一輛九巴2A線巴士，擬前往尖沙咀。但2A線是由樂華邨來往美孚，根本不會途經尖沙咀。疑有人登車後付了車資，但向車長查詢目的地車站資訊時，車長說明了2A線不是前往尖沙咀。有人為此震怒，一度痛罵車長，亦疑爆發口角。2人隨後原站落車，該輛2A線巴士則繼續前往美孚。

然而，該2名男子疑心生不忿，竟截乘的士追往美孚巴士總站，等候涉事巴士埋站後，即「伏擊」該名車長。車長被地拖棍打傷額頭倒地，眼亦腫起，地拖棍被染紅，滿地鮮血。車長由救護車送院治理。警方到場拘捕1名紋身醉漢，他亦報稱受傷，由另1輛救護車送院。至於另1名涉案男子則逃逸。

塘尾道分站有2號線及2A線，2號線由尖沙咀開出前往長沙灣蘇屋邨，但塘尾道分站只可前往蘇屋方向；如要前往尖沙咀，應在鴉蘭街分站上車，懷疑有人根本去錯站等錯車。涉事的2A線全程行車收費為5.8元，塘尾道上車前往美孚則為5.1元。