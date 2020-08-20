警方、消防、海關跨部門反黑行動　逾300人被捕

警方、消防及海關於8月11日至19日期間，在元朗、天水圍、八鄉一帶，進行跨部門反黑聯合行動，行動中共拘捕325人，年齡介乎17至82歲，其中11人有黑社會背景，他們為非法場所的主持人，其他被捕人士大部分為顧客。

行動中檢獲大批證物，市值超過52萬元。（丘啟謙攝）

警方元朗警區助理指揮官(刑事)歐陽肇剛警司稱，限聚令影響下，本港大部份娛樂場所沒有營業，警方發現有黑社會分子利用該段時間，進行非法活動，以增加收入，當中包括色情場所、非法賭檔、危險藥物派對、無牌酒吧、非法油站等，而元朗區涉及黑社會的案件有上升趨勢，經情報分析及深入調查，警方聯同消防、海關展開反黑行動。

行動中搗破兩個色情場所、11個非法賭檔、1個釣魚機場、兩個毒品派對場所、3間無牌酒吧及3個非法油站，行動中共拘捕325人，當中有157男、168女，年齡介乎17至82歲。被捕的人士有5名非法入境人士、3名雙程證、一人持行街紙，另外有11名人士有黑社會背景，被捕人士涉嫌多條罪名被捕，包括經營色情場所、非法入境、經營非法賭檔等。

行動中共檢獲超過市值1萬元的毒品、大量吸食毒品工具、大量賭具、逾6萬元賭金、大批酒類、3萬支未完稅香煙、超過5000公升未完稅汽油、近1萬2千公升油渣等，相信所檢獲的物品市值超過52萬元。歐陽肇剛稱，相信是次行動成功打擊區內黑社會活動，有效堵塞黑社會收入來源。歐陽肇剛又指，現時限聚令仍生效，任何人光顧上述的非法場所，有機會違反限聚令，警方稍後會向有關人士作出票控。

警方元朗警區助理指揮官(刑事)歐陽肇剛警司稱，限聚令影響下，本港大部分娛樂場所沒有營業，警方發現有黑社會份子利用該段時間，進行非法活動，以增加收入。（丘啟謙攝）

海關私油及一般調查組指揮官黃惜忻稱，於8月12日至18日的行動中，海關分別於元朗朗漢路及天水圍田下路搗破兩個非法汽油站，合共檢獲約5100公升懷疑未完稅汽油，應課稅值約3萬1千多元，價值約10萬多元。行動中拘捕3名男子，年齡介乎17至39歲。是次搗破的非法電油站，無論其規模、檢獲的私油數量都是近年罕見，其中於8月12日所檢獲的4200公升私油，為過往12年來同類案件中的最大宗。

黃惜忻表示，非法汽油站在過往數年已沉寂，但近日有死灰復燃的跡象，解釋或與疫情有關係，因沒有疫情的時候，不少跨境七人車會接載旅客往返內地，他們會在內地入油，而內地汽油較便宜，疫情後他們無法進入內地入油，不法份子利用機會，於偏僻地方提供私油。海關相信，私油主要靠海路來港，有人利用漁船等，以螞蟻搬家的方式將私油運入本港。

另外，海關於8月17日在錦田附近截查一輛懷疑掛上假車牌的輕營貨車時，於車上搜出3萬支私煙，拘捕一名男子，相信他與區內派發私煙的活動有關。

海關私油及一般調查組指揮官黃惜忻稱，於8月12日至18日的行動中，海關分別於元朗朗漢路及天水圍田下路搗破兩個非法汽油站。（丘啟謙攝）

消防處署理助理消防區長(危險品課)張必成稱，8月18日聯同海關及警方在元朗進行針對性打擊非法加油、無牌儲存過量危險品的活動，行動中消防於山下路及田下路一帶，分別搗破兩個無牌油站，於山下路的無牌油站中，檢獲1萬2千公升的柴油、以及一批入油工具、一輛入油車。消防於現場發現一名男子，懷疑他與案件有關被捕。至於田下路的無牌油站中，消防發現955公升汽油，現場截獲兩名男子懷疑與案有關被捕。案件中檢獲的汽油將被充公。

消防處署理助理消防區長(危險品課)張必成稱，行動中消防於山下路及田下路一帶，分別搗破兩個無牌油站。 （丘啟謙攝）