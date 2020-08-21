印傭疑「吐口水」落奶樽報復　自拍短片網上瘋傳　網民：好恐怖！

近日網上流傳一條27秒長的影片，片內一名身穿粉紅色上衣的外傭於單位內沖奶粉，她先將4羹奶粉倒入奶樽。其後她竟然向奶樽吐口水，並且望向鏡頭，之後外傭取起奶樽離去。據帖文指，該名外傭為39歲印尼女傭，據知她已被解僱，疑有關影片為報復僱主而拍。影片於網上瘋傳，有網民指事件非常恐怖，有人指事態嚴重呼籲僱主報警，就事件香港01已向警方查詢。

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過往外傭「加料」事件：

2020年4月：一名39歲印傭疑聲稱希望替女僱主治療皮膚病，涉嫌在其粥內加入類固醇藥丸，導致女僱主在數月內暴增40磅。女僱主求醫後察覺不對勁報警。女傭被控5項意圖施用毒藥罪。

2019年5月21日：天水圍天祐苑祐康閣某住戶報案，指單位女戶主飲水後感肚痛不適，查看下發現水帶異味及顏色變異，懷疑家中外傭於水中混入尿液「加料」。警方將37歲涉案非華裔女傭拘捕，案件暫列意圖損害而施用毒藥

2018年8月26日：屯門瑜翠街2號某單位一名26歲女傭，於飲品混入懷疑清潔劑，42歲女僱主飲用後不適送院，女傭被捕。

2018年6月5日：薄扶林蒲飛路23號翰林軒一名36歲女戶主，報稱服用調理身體的山藥粉後，感到有異味，懷疑遭人混入了爽身粉，警方追緝35歲前女傭。

2018年5月26日：荃灣青山公路翠濤居一名24歲女傭，疑記恨僱主不滿其工作表現，在水樽混入尿液後供女僱主飲用，僱主發現有異味後報警。

2010年7月：一名26歲印傭從馬桶舀起含尿污水給4歲少主飲用，辯稱其家鄉傳統，飲尿可令孩童聽話，最終被判監9個月。

2010年2月：一名24歲印僱將尿液混入冲奶熱水中，企圖供少主飲用，遭女僱主揭發，判監4星期。