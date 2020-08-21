警九龍城、深水埗搗非法賭檔　拘18人兼違限聚令　最細14歲

警方今日（21日）分別於九龍城及深水埗搗破兩個懷疑非法賭檔，共拘捕18人，年齡介乎14至72歲，所有人同涉違反限聚令遭票控。

九龍城警區反三合會行動組人員今（21日）中午展開代號「犁庭掃穴」 的打擊非法賭博行動，突擊搜查譚公道73號一個單位，搗破一個懷疑非法賭檔。行動中，人員拘捕一名51歲姓林本地男子涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病 （規定及指示）（業務及處所）條例》（第599F章），另外9名本地男子、2名本地女子及2名非華裔男子，年齡介乎14至51歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」及《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）被捕。

行動中，警方檢獲3部釣魚機、2部射擊遊戲機、一部讀卡器、一批遊戲卡及約7,600元賭款。初步調查相信該賭檔已營運約兩個月。所有被捕男女現正被扣留調查。

另外，深水埗警區根據線報，今日（21日）下午突擊搜查醫局街193號一單位，搗破一個懷疑非法麻雀檔。行動中，一名40歲本地女子涉嫌「管理賭博場所」被捕；另外兩名本地男子及一名女子，年齡介乎38至72歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們同時違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）遭票控。警方檢獲4張電動麻雀枱、8副麻雀及約6000元賭款。所有被捕人現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於二人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。