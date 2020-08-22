警黃大仙、北角破2賭檔拘15人　賭客另涉違限聚令被票控

黃大仙警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查，今（21日）下午約4時30分展開打擊非法賭博行動，在彩虹邨綠晶樓對開一休憩處搗破一個懷疑非法街頭賭檔。行動中，人員共拘捕3名本地男子及1名本地女子，年齡介乎56至72歲，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。 人員於行動中檢獲一副撲克牌和小量賭款。4名被捕男女事後被帶返警署調查。

另外，東區警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今（21日）下午約3時展開代號「箭號」的打擊非法賭博行動，突擊搜查北角英皇道416號一單位，搗破一個懷疑非法賭檔。

警方在單位內拘捕1名58歲男負責人涉嫌「經營賭博場所」、違反《預防及控制疾病 （規定及指示）（業務及處所）條例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）；另外年齡介乎32至63歲的7男3女，則涉嫌「於賭博場所賭博」和違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）被捕。行動中，人員在單位內檢獲2部釣魚機、2部射擊遊戲機和約17,500元賭款。所有被捕男女被帶署調查。

警方提醒市民街頭聚賭屬違法行為，根據法例，任何人於街道上經營或管理或控制非法賭博，一經定罪，最高罰款為5萬港元及監禁2年。任何人於街道上進行非法賭博，一經定罪，最高罰款為3萬港元及監禁9個月。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於二人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，減少社交接觸，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。