反黑組港九多處連環冚賭拉毒　86人分涉多宗罪被捕

旺角警區反黑組及特別職務隊，昨（21日）中午在旺角一帶多個單位，搗破4個非法賭檔及1個毒窟，檢獲9部釣魚機、7部射擊遊戲機、1部老虎機、賭款約1,000元、小量懷疑海洛英、18粒懷疑藍精靈、小量現金及一批懷疑吸食毒品工具等，毒品總市值約7,000元。 行動中，姓魏（47歲）女子，涉嫌「經營賭博場所」被捕；3男7女（24至52歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」；1名姓趙（57歲）男子涉嫌「經營毒窟」及「販賣危險藥物」；其餘8男3女及13名非華裔男（26至62歲），則涉嫌「吸食或注射毒品」被捕。全部人正被扣查，警方亦研究會否票控他們違反抗疫令。

另外，東九龍總區反黑組及特別職務隊、聯同各分區反黑組及軍裝部人員採取聯合行動，昨日（21日）展開代號「犁庭掃穴」反黑動，搜查東九龍區9個地點，拘捕26男25女（17至78歲）。

被捕人士分涉「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」及「刑事恐嚇」等罪，當中45人亦涉嫌違反「限聚令」；行動中，警方檢獲4部釣魚機、3部電動麻雀機、2部網上百家樂遊戲機、一批遊戲卡及現金約4萬元。

至於港島總區反黑組聯同特別職務隊，亦展開代號「箭號（ARROWHORN）」冚賭行動，昨晚約7時及11時，在北角和富道及柴灣利眾街2個單位，搗破2個由黑社會操控的非法賭檔，檢獲4部釣魚機、4部射擊遊戲機、少量懷疑冰毒及約1.5萬元現金。

行動中，一對45及25歲男女負責人，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病 （規定及指示）（業務及處所）條例》（第599F章）；5男2女（40至65歲）則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時涉嫌違反「限聚令」被票控；中利眾街單位內2男2女亦涉嫌「販毒」被捕。