彩虹邨男賊訛稱失物搜夜歸女子　熱心街坊保安合力制服

彩虹邨男賊訛稱失物搜查夜歸女子。昨晚(22日)11時許，黃大仙彩虹邨一名一名51歲姓陳女子，陪同到訪的胞妹前往巴士站離開後，獨自經過紅萼樓附近返家其間，一名男子走近聲稱遺失物品，要求搜查她的手袋，女事主誤以為對方是警務人員，不虞有詐遂準許檢查，男子搜查後發現袋內無貴重物品，懷疑推跌女事主後無奈離開。女事主及後察覺異常，於是通知保安求助，4名保安員及一名熱心街坊獲悉事件後，發現疑人仍在附近徘徊，疑似企圖犯案，遂上查看。該名男子見狀立即逃走，保安員等人追至彩虹道時合力將男子制服。 警員接報到場，該名33歲姓馬男子涉嫌企圖行劫被捕，而女事主疑因受驚及腳部擦傷送院治理。目前案件交由黃大仙警區刑事調查隊第三隊跟進。

黃大仙區議員莫灝哲表示，彩虹邨一年內發生多宗同類型行劫案件，表示對事件高度關注，將進一步向房署了解事件及檢討有關保安安排。他補充，相關罪案犯案手法相似，受害人主要均為女性，而本次事件發生地點「黑得好緊要」，未知疑犯是否因而選擇在上址下手，他指將與房署討論在事發地點安裝街燈的可行性。

翻查資料，彩虹邨過去半年曾發生多宗行劫及風化案。

6月24日，彩虹邨一名色魔以借筆為由，誘騙女童至金漢樓較隱蔽暗巷後，出言性騷擾，詢問女童「你今日有冇戴bra（胸圍）？」，幸女童馬上逃離回家，並向家人求助揭發事件。案件及後交由黃大仙警區刑事調查隊第一隊跟進，案件列作「遊蕩」。

4月16日，一名35歲女子途經彩虹邨金碧樓4樓梯間回家時，被一名男子從後用尼龍繩纏頸，再用鎅刀襲擊，女事主大驚不斷掙扎，男子伺機逃去。女事主手部受傷送院，案件列作「傷人及刑事恐嚇」處理。

3月26日，一名26歲女子在彩虹邨一個走廊位置，被人以手提電話偷拍裙底，警方到場調查，案件列作「遊蕩」跟進。