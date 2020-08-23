避檢疫偷運愛犬往內地？水警海關反走私救12隻狗　檢3700萬元雜貨

水警及海關上周五（21日）採取聯合反走私行動，由大嶼山南追逐兩艘快艇，至長洲對開拘捕2名內地男子。執法人員檢獲約值3700萬元電子零件、乾鮑、洋酒及化妝品等貨物，更發現4個膠籠內藏12隻狗，貨品總值是本年海上走私雜貨案中最大。 海關指救起的狗隻全部有晶片註冊，是有人飼養的犬隻，初步相信新冠肺炎疫情下，港人返內地居住，為避14天強制檢疫冒險以走私形式由香港托運狗隻往內地團聚。海關海域調查組指揮官張國賢呼籲狗主用正常途徑運送：「好過你哋心愛寵物俾走私集團，喺架船、喺個海度飛來飛去，對（狗隻）心靈甚至健康都會有影響。」

水警及海關聯合反走私行動救走的12隻狗隻，包括一隻拉布拉多犬、三隻松鼠狗、兩隻約瑟爹利、四隻貴婦狗、一隻摩天使及一隻混種犬，全困逼於4隻膠籠內走私往內地。（黃穎津攝）

水警及海關上周五（21日）傍晚在大嶼山南海域採取聯合行動，兩名內地男子涉嫌非法入境、企圖輸出未列艙單貨物，殘酷對待動物、拒對停航、危害他人海上安全共5罪被捕，檢約值3700萬元雜貨及12隻狗，案件由海關、水警總區重案組接手調查。

海關海域調查組指揮官張國賢指出，一般走私狗隻多從內地前往香港，形容今次由香港走私往內地情況「特別」。他相信新冠肺炎疫情下，港人返內地居住，為避14天強制檢疫冒險以走私形式由香港托運狗隻往內地團聚。由於該12隻狗經漁護署檢查後，證實全部有晶片註冊，是有人飼養的犬隻，他呼籲狗主用正常途徑運送：「好過你哋心愛寵物俾走私集團，喺架船、喺個海度飛來飛去，對（狗隻）心靈甚至健康都會有影響。」他補充運送有晶片而打齊疫苗的狗隻到內地，只要檢疫人員目測狗隻是安全健康可即時放行；若文件不齊全，狗隻則需扣留檢疫30天。

是次水警及海關聯合反走私行動救走的12隻狗隻，包括一隻拉布拉多犬、三隻松鼠狗、兩隻約瑟爹利、四隻貴婦狗、一隻摩天使及一隻混種犬，現交由愛護動物協會照料。水警小艇分區第一隊指揮官林婉儀指，他們全困逼於4隻膠籠內。

+ 3 + 2

林婉儀交代行動細節，指當晚8時20分，執法人員發現兩艘沒有亮起航行燈的快艇，在梅窩碼頭對開徘徊。約一小時後，一輛輕型貨車及一輛中型貨車駛至碼頭，車尾對着石壆，一艘快艇駛至，貨車上3人將車上貨物搬至快艇。兩架貨車搬空貨物後離開現場，快艇則以約每小時10海里速度，向長洲方向離開。

後來一輛藍色中型貨車駛至，第二艘快艇靠岸接貨。快艇上3名男子落車搬貨，埋伏在現場的執法人員展開行動，該3人及貨車司機見狀立即跳上快艇，向南面逃去。水警小艇展開追截，在長洲附近尋回第一艘快艇，惟快艇未有按指示停航，反而加速、以大角度轉向逃走，甚至向執法人員小艇方向駛去，終在長洲以東南約2.5海里位置遇截。另一艘走私艇則經南面邊界逃離香港水域。

執法人員在船上檢獲80箱貨，另在岸上檢獲另外122箱貨物。貨物為雜貨形式，包括一批由日本空運到港的高級食材、256公斤乾鮑魚總值約900萬元、417支總值200萬元高價紅酒，最貴一支達三萬元的紅酒。另外檢獲130萬件硬碟、記憶體、手提電話、USB等總值2,200萬元電子產品；市值900萬元貴價護膚品約2.6萬件，以及324件總值約150萬元的名牌產品。

張總結，本年度至今海關及警方偵破49宗海上走私案，檢獲共3億3500萬港元貨物，拘捕165人，檢獲貨值及拘捕人數對比去年及前年大幅上升。