搜劫夜歸婦︳彩虹邨近半年罪案頻生　街坊得悉劫案直呼：恐怖

昨晚（22日）11時許，黃大仙彩虹邨一名51歲女子返家途中，一名男子訛稱遺失物品，要求搜查其手袋，女事主不虞有詐准許其檢查，男子及後發現袋內無貴重物品，即露出賊相推跌女事主後離開。幸附近4名保安得悉事件後，偕同熱心街坊合力終制服該名男賊。 記者今早重返現場，發現上址街燈數量不多，晚上燈光會較為昏暗。有街坊表示現場燈光不足，近月罪案又明顯增加，感到擔心，現時回家前會先通知家人所在位置。亦有街坊得悉事件後感到「恐怖」。

街坊施小姐則表示，案發地點燈光較為昏暗，估計或要遷就居於附近的老人家，避免燈光影響睡眠質素，因此未有安裝光猛的街燈。她續指已居於上址多年，近月罪案明顯增加，感到擔心，「帶住小朋友，盡量唔比佢地周圍走」，她又透露近日因應疫情亦已減少出夜街，而回家前亦會通知家人報告位置。

居於彩虹邨十多年的黃女士表示，邨內治安一向不算太差，但近月較少見警員巡邏。她得悉昨日事件後，表示「如果係街（公眾地方發生）都幾恐怖」，唯有自己加緊留意，又認為邨內部份昏暗位置應加裝閉路電視，例如大廈的樓梯間。

黃大仙區議員莫灝哲表示，彩虹邨一年內發生多宗同類型行劫案件，表示對事件高度關注，將進一步向房署了解事件及檢討有關保安安排。他補充，相關罪案犯案手法相似，受害人主要均為女性，而事發地點晚上「黑得好緊要」，未知疑犯是否因而選擇在上址下手，他指將與房署討論在事發地點安裝街燈的可行性。

翻查資料，彩虹邨過去半年曾發生多宗行劫及風化案。

6月24日，彩虹邨一名色魔以借筆為由，誘騙女童至金漢樓較隱蔽暗巷後，出言性騷擾，詢問女童「你今日有冇戴bra（胸圍）？」，幸女童馬上逃離回家，並向家人求助揭發事件。案件及後交由黃大仙警區刑事調查隊第一隊跟進，案件列作「遊蕩」。

4月16日，一名35歲女子途經彩虹邨金碧樓4樓梯間回家時，被一名男子從後用尼龍繩纏頸，再用鎅刀襲擊，女事主大驚不斷掙扎，男子伺機逃去。女事主手部受傷送院，案件列作「傷人及刑事恐嚇」處理。

3月26日，一名26歲女子在彩虹邨一個走廊位置，被人以手提電話偷拍裙底，警方到場調查，案件列作「遊蕩」跟進。