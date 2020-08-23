警巡荃灣外傭聚集點　票控10人　涉違限聚令口罩令

荃灣警區警務人員聯同特務警察及相關政府部門，今（23日）到外傭聚集的地點巡查，派發宣傳單張及作流動廣播，以提醒外傭遵守限聚令及佩戴口罩。另外，巡查人員亦展示一張1.5米的膠尺，提醒外傭要注意社交距離。

荃灣警區人員由上午10時30分起，在路德圍一帶加強巡查及執法，人員向涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），年齡介乎33至46歲的一名外籍男子及8名外籍女子發出定額罰款通知書；並向涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）的一名45歲外籍女子發出定額罰款通知書。

另外，人員在行動中亦拘捕一名28歲外籍男子，涉嫌未能出示身份證明文件，被捕男子現正被扣留調查。案件交由荃灣警區人員跟進。