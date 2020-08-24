男子屯門街頭遭群煞追斬　跳上的士躲避無果　司機合眼伏低保命

屯門發生斬人血案。周日（23日）晚，2名男子在輕鐵何福堂站對開，遭約10名男子追斬，其中1人成功逃離，惟另1人慌不擇路，衝上路邊1輛的士躲避，卻被惡煞扑爆車窗拉落車狂斬，兇徒事後登上2輛接應私家車逃去。捱斬男子頭、手中刀，送院搶救；無辜的士司機則合眼伏低保命，他被玻璃碎割傷，但拒絕送院。

+ 3 + 2

事發於晚上10時許，2名男子沿仁愛堂街、步行至輕鐵何福堂站對開青山公路—新墟段行人過路處時，突有2輛私家車瘋馳而至，約10名持刀棍男子跳落車，向2人追斬。他們拔足逃走，其中1人成功逃離、另1人則衝上路邊1輛新界的士後座乘客位躲避。

現場消息稱，的士曾駛前1個車位，隨即被惡煞閘停包圍，並將左邊車頭、後座乘客位車窗及司機位車窗扑爆，伸入車內刀棍亂舞後，復將車上男事主拉落車狂斬；的士司機猝不及防，亦被玻璃碎割傷，血案之下嚇至合起雙眼、伏低躲避。兇徒逞兇後，原車逃去。

事後捱斬男子頭、手中刀浴血，被送往屯門醫院搶救，他當時仍然清醒；姓趙的士司機則拒絕送院。現場路面則血漬斑斑，行人路遺有懷疑屬於事主的外套、以及1個刀套，警方將證物檢走調查，並將案件列作「傷人」處理，正追查血案因由。