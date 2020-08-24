白沙灣漁民新村對開咪錶位發生車內盜竊案，一輛停泊上址掛上中港車牌的豐田Alphard七人車，車主今（24日）晨6時43分取車時發現車頭冚、車頭燈及泵把等遭人拆走，車內一片凌亂，於是報警。警方到場調查，發現右邊車身玻璃車窗被扑爛，防盜系統被破壞，竊匪疑用紙皮擋鏡頭犯案，偷去車上財物，包括一隻價值約28萬元的勞力士Daytona名錶。

西貢豐田Alphard被扑車窗毀防盜，竊匪偷28萬元勞力士Daytona，涉事車輛體無完膚。（黃穎津攝）

涉事車輛「體無完膚」，車頭冚、車頭燈及泵把等遭人拆走，車窗亦被扑爛，車內音響被盜。車主損失慘重，一隻價值約28萬元的勞力士Daytona手錶亦在事件中被偷去。

勞力士Daytona屢成匪徒目標

8月4日，回港避疫的澳洲工程師在社交網站，放售一隻價值約27萬元的二手勞力士Daytona玫瑰金錶，獲買家接洽，並相約下午5時許在東鐵綫大圍站近D出口大堂交收，未料到遭兩人施襲搶錶，捱斬浴血。警方連日調查，案發翌日凌晨尋獲涉案私家車，並拘捕20歲車主涉嫌串謀行劫，再鎖定行兇者身份，至8月14日拘捕其中一名20歲涉案劫匪。

8月12日，一名男子在泰亨村村口與人交收購買三隻勞力士朱古力Daytona（地通拿）名錶期間，遭3架車圍剿、3名刀手指嚇及圍毆，載有63萬元交收現金的斜孭袋被搶去。