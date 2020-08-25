九龍3宗無鎖門車內竊案　的士失整排7部手機　豐田男小睡失銀包

油麻地、旺角及深水埗，接連發生3宗車內盜竊案。其中2宗涉及的士，賊人均趁司機未有鎖門、離開片刻之際，閃電掠走車內現金及手機等財物，1名司機僅買外賣，即痛失7部手機，「買外賣、小個便出返嚟，冇諗過咁快（畀人偷嘢）！」另1名私家車男司機，亦因無鎖門在車內小睡，被賊人開門偷走銀包及手機。

首宗竊案於接近今日（25日）凌晨零時發生，1名姓蕭（68歲）的士司機，將車停泊於油麻地碧街與砵蘭街交界後，落車往車尾箱整理物件。詎料不消一刻，即被人盜走車內1部值約3,000元的手機及1個背囊，內有約1,400元港幣、1,600元人民幣及證件。

及至凌晨1時許，另1名姓林的士司機，將車停泊於旺角砵蘭街377號對開，在沒有鎖門下，前往附近1間上海店買外賣。惟折返時，即赫見車頭一排7部手機及1個環保袋不翼而飛，損失逾1萬元。林男事後表示，有行家發現4名踩單車的南亞漢犯案，慨嘆：「買外賣、小個便出返嚟，冇諗過咁快（畀人偷嘢）！」

而在凌晨近2時，1輛停泊於深水埗鴨寮街1號對開的豐田私家車，男司機未有鎖門下，在車內小睡，醒來後赫見手機及載有約2,000元現金的銀包不翼而飛，懷疑賊人伺機開門犯案。3宗案件均列作「車內盜竊」處理，警方正追緝賊人歸案。