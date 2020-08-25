大埔男私家車燒炭昏迷　途人破窗撬門　救人貨車司機：希望佢無事

今日（25日）早上8時許，警方接獲報案指，大埔工業邨大喜街17號對開位置，一名男子於私家車內燒炭。當時，貨車司機石先生途經上址取車，他發現男事主倒臥車內，石先生接受《香港01》訪問時指，當時他立即執起石頭破窗、撬門救人，昏迷的男事主開始有反應，救援人員亦到場將男事主送院。石先生謙稱，當時見事主不省人事，下意識立即破窗救人，他希望事主大步檻過。

事發時，貨車司機石先生途經上址取車，其間發現男事主在司機位暈倒，他身旁有一盆炭，車內煙霧迷漫。石先生立即執起數塊石頭，打爆車頭擋風玻璃及乘客位車窗，並用木方撬開車門，將男事主救出及報警。石續指，當時有其他途人協助救人及報警，他稱當時私家車司機獲救後有少許反應。

警方指，該名38歲姓胡男子於私家車內燒炭，他獲救時陷半昏迷，救護員將他送院搶救。警員於車內發現一盤燒過的炭及一些懷疑藥物，警方於現場沒有檢獲遺書，經初步調查，相信事件無可疑，列企圖自殺。消息指，男事主的女友早前離世，不排除他為此受到困擾。

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