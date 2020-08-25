26歲男約網友見面　遭挾持返家禁錮　被搶遊戲機財物　2少年落網

一名26歲男子疑於網上誤交損友，遭3名少年禁錮毆打搶劫！事發在上周四（20日），麻笏村一名男子，相約一名新相識15歲男網友在村內見面，怎料網友帶同另外2名少年前來，3人將事主帶到附近公廁拳打腳踢，搶去其手機及現金後，再挾帶梁返回住所，將他綁起禁錮，偷走單位內遊戲機及充電器後逃去，事主報警求助。至周日（23日）一名涉案的15歲少年到警署自首，警方追查後亦拘捕另一名14歲少年，正追緝在逃的另一名少年。

上周四（20日）下午約2時，警方接獲一名26姓梁男子報案指，早前他被3名少年搶去現金及手提電話。據了解，梁早前於網上結識一名15歲少年，兩人相約於上水麻笏村見面。當梁抵達後，發現該名15歲少年帶同另外2名少年到場，他們將梁男帶到附近一個公廁，並向梁拳打腳踢，盜走約600元現金及1部約值5,000元的手提電話。

梁其後被3人挾持返回住所，其後更被綁起禁錮，3少年在單內翻箱倒櫃，再盜去3部遊戲機和一批充電器，總值約17,600元。3少年將梁男鬆綁後逃去，梁亦立即報案。警員接報到場，事主身體多處受傷、清醒送北區醫院治理。

15歲少年警署自首 警拘14歲同黨 1人仍在逃

案件交由大埔警區重案組第一隊跟進，探員經深入調查後，其中一名15歲少年於8月23日前往上水警署自首。警員亦在葵涌區一單位拘捕涉案的14歲少年。兩人涉嫌行劫被捕，現正被扣留調查。警方不排除有更多人被捕。警方正追緝另一名涉案少年，他年約15歲、瘦身材，案發時身穿綠色上衣及深色褲。

警方呼籲，年輕人不要因一時貪念，作出任何違法行為。行劫屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判終身監禁。警方亦呼籲市民在網上交友時保持警覺，切勿隨便跟互聯網上結交的陌生人會面。