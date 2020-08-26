【直播】黑幫趁疫情擴張地下賭檔　O記拘155人　警交代案情

新冠肺炎疫情肆虐，本港娛樂場所久久未能重開，打開門口做生意的麻雀館不能經營，但有黑幫覷準賭仔手癮起，乘機大肆擴張地下賭檔賺個夠本。據了解，黑幫荃灣和勝和在區內，趁機擴展了地下竹館、「實體」百家樂等賭場「業務」，令荃灣變成「地下賭城」一樣。警方今日（26日）凌晨採取行動，高調搜查荃灣區內多個地點，破獲多個地下賭檔，拘捕155人，包括主持及賭客等。警方將於傍晚交代案情。

荃灣勝和巴裔頭目「老虎仔」被捕。(陳永武攝)

消息稱，警方有組織罪案及三合會調查科人員，於今日（26日）凌晨採取行動，高調搜查荃灣區內多個地點，破獲多個地下賭檔，拘捕最少150人，包括主持及賭客等。

此外，除了地下賭檔之外，黑幫亦兼營放數生意，據知利息達數百個百份比，可謂「吸血貴利王」。警方亦起獲數簿，可見有不少債仔落疊。

警方的拘捕行動仍在繼續進行。部份探員於凌晨約3時，在鹹田街與沙咀道交界一大廈的停車場內，搜查一輛七人車，暫未發現違禁品。據知，該車為其中一名黑幫成員「老虎仔」的座駕。此外，部份探員則到新村街及眾安街等多個地方繼續搜查目標單位。

荃灣勝和頭目「瘋譚」被捕。(陳永武攝)

黑幫兩頭目被捕

消息稱，其中兩名被捕人士，綽號「老虎仔（Tiger）」及「瘋譚」，據知是荃灣和勝和猛人何澤的得意門生，何澤更將區內的賭檔生意，全數分予該兩名門生「打骰」，他們可算是勝和在荃灣區的頭目。

翻查資料，何澤又名「傻澤」，今次並未被拘捕。去年8月反修例風波期間，荃灣二陂坊、眾安街等多間雞煲店及麻雀館被人毀壞，有指是何澤的勢力範圍；亦有傳在佔領運動期間，有人曾「吹雞」派人在旺角生事。

而巴基斯坦裔的「老虎仔」，本身有多宗案底記錄，其中在2016年，先後捲入跨國人蛇集團、賣淫集團及販毒等多宗案件而被捕。

警方起獲部份賭具。(陳永武攝)